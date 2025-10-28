奥行きのある香りが特徴のジン！沼津蒸留所 限定クラフトジン「PIONEER(パイオニア)」

FLAVOURが運営する沼津蒸留所は、新しい限定クラフトジン「PIONEER(パイオニア)」を2025年11月14日(金)に発売します。

ボタニカルには、沼津市の隣町、伊豆の国市長岡で生まれた葡萄「ピオーネ」を使用。

ピオーネを生み出した育種家・井川秀雄氏への敬意を込めた、奥行きのある香りが特徴のジンです！

沼津蒸留所 限定クラフトジン「PIONEER(パイオニア)」

今回発売される「PIONEER(パイオニア)」は、日本を代表する葡萄「ピオーネ」をボタニカルに選んだクラフトジンです。

商品名は、ピオーネの英語訳であるとともに、「開拓者」を意味します。

「ピオーネ」を生み出した育種家・井川秀雄氏の「誰がなんと言っても、やってみなければわからない」という挑戦を恐れない姿勢が、沼津蒸留所が掲げる理念「THE FLAVOR OF FREEDOM(自由の香り)」と深く響き合い、この一本が生まれました。

PIONEER(パイオニア)

希望小売価格： 税込6,600円(希望小売価格)

発売日： 2025年11月14日(金)

販売場所： 店頭、ECサイト、酒販店

仕様： 品目 スピリッツ、内容量 500ml、アルコール度数 45％、限定化粧箱入り

※こちらの商品は限定生産となるため、品切れとなる場合がございます。

「PIONEER(パイオニア)」の特徴は、ピオーネの果実感を活かした奥行きのある香り。

ジュニパーベリーの骨格に、葡萄の豊かな甘みが重なり、柑橘やハーブが爽やかさを添えています。

ひと口ごとに異なる表情を見せ、飲み進めるほどに新しい発見が生まれるジンです☆

「The scent of discovery. ― 発見の香り」という想いが込められた、沼津蒸留所の自由で新たな一歩を味わえる一本に仕上げられています。

育種家の情熱と蒸留所の理念が重なり合って生まれた、限定クラフトジン。

ピオーネの豊かな甘みと爽やかさが織りなす、奥行きのある香りが楽しめます！

沼津蒸留所の限定クラフトジン「PIONEER(パイオニア)」の紹介でした。

