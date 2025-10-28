〈「もしかして娘はずっと仲間外れにされていたのではないか…」宇佐美典也さんが5歳の次女が受けた“保育園いじめ”に気づいた瞬間〉から続く

経済産業省出身で制度アナリスト・評論家の宇佐美典也さん（44）の次女、ツムギちゃん（仮名、5歳）が通っていた港区の保育園、幼稚園で同級生の女児A子からいじめを受け、精神的に不安定になった。症状は、難聴、モノが二重に見える、といった身体的症状にまで悪化し、日々の登園どころか家から出ることすら難しい状況に追い込まれた。

【写真】保育園・幼稚園でのいじめ被害で登園できなくなってしまったツムギちゃん。PTSDの診断を受け、睡眠導入剤を飲んでいた時期も…

一度はいじめから逃れるために元々通っていた保育園から別の幼稚園に転園したものの、A子が「ツムギちゃんと遊びたい」と同じ保育園へ転園してきたことで被害が再発していた。

この件は港区史上初の「いじめ重大事態」の枠組みに沿った調査が行われ、9月30日には調査報告書も発表されている。

一体何があったのか、宇佐美さんに話を聞いた。



長女が保育園・幼稚園で受けたいじめを訴える宇佐美典也さん

◆◆◆

2024年7月に新しい幼稚園に移ると、ツムギちゃんはすぐに落ち着きを取り戻した。以前から保育園で交流していた幼稚園で馴染みもあり、すぐに一緒に遊ぶ友達もできて笑顔で登園するようになった。

しかし11月に入ると、ツムギちゃんが通う幼稚園にA子が転園してくる、という噂が聞こえてきた。

「ツムギちゃんと遊びたい」という理由でA子が同じ幼稚園に…

「保育園の園長にはツムギとA子のトラブルについて何度も相談していましたし、娘の退園の理由がA子の存在であることも伝えていました。それなのに、A子が『ツムギちゃんと遊びたい』という理由で幼稚園に転園しようとしていると知っても、A子の保護者にこちらが転園した事情を一切伝えてくれませんでした。なぜ言ってくれなかったのか、理解に苦しみます」

報告書でも、ツムギちゃんが幼稚園の前に通っていた保育園の園長は、A子の転園に際してA子の保護者にトラブルについて伝えていないことが明らかになっており、その理由として「どっちに転ぶか分からなかった」「判断が難しかった」と述べている。

A子の保護者は「ツムギちゃんがA子を理由に転園したと知っていたら、転園しなかった」と証言している。

そして12月、A子は本当に幼稚園に転園してきた。

「ツムギはA子が幼稚園に来ると知った時から不安状態に陥ってしまいました。幼稚園側にも経緯を伝えて『ケアしてください』と再三お願いしていたんですが、ほとんど効果がありませんでした……」

A子は登園初日からツムギちゃんを追いかけまわし、職員が引き剥がそうとしてもツムギちゃんにつきまとったという。幼稚園の職員に欠員が出て人手不足だった事情もあり、対応は後手に回ってしまった。

「頻繁に夜泣きするようになり、おねしょも始まってしまいました」

「A子が来た初日からツムギの様子が一気に不安定になりました。頻繁に夜泣きするようになり、おねしょも始まってしまいました。夜になると『ああ！ ああ！』と叫び声をあげて2、3時間ごとに起きてしまいます。私の仕事に配慮してくれて、妻が娘と一緒に寝ていたのですが、娘の不安、異常に直面する妻の負荷は肉体的にも精神的にも大きく、妻も『なんでこんなことになっちゃったんだろう』『自分が悪かったのかな』とどんどん塞ぎ込んでいきました」

このままでは家庭が崩壊してしまう、と危機感を覚え、宇佐美さんは幼稚園に働きかけてA子の保護者との面談にこぎつけた。事情を説明するとその場ではA子の保護者が「状況によってはこちらが転園することも検討します」と柔軟な姿勢を見せたので宇佐美さんは一縷の希望を持ったが、その希望は叶わなかった。

それ以降もツムギちゃんは、A子から人形遊び用の小物を投げつけられる、苦労して作った工作を取り上げられそうになる、などのトラブルが続いた。ある時はツムギちゃんがA子に対して「何でこんなことをするのか」とこれまでの仕打ちを泣いて抗議することもあったが、この時A子はおどけてまともに話を聞かなかった。

そして年が明けた2025年の1月、A子の保護者との2回目の面談では、向こうの態度が大きく変わった。

「1回目の面談では、謝罪こそしないものの『こちらが転園することも検討する』という姿勢でしたが、2回目は『いじめがあるというのなら証拠を出してみろ』と一転して強硬姿勢になりました。同席していた園長が『園での様子を見る限り“何もなかった”ということはないと思う」と助け船を出してくれましたが、A子の父親は『そうですか』と言うだけで、聞く耳を持ちませんでした。それを見て、断腸の思いで幼稚園の登園を停止することを決めました。せっかくいじめを逃れるために転園したのに、また、いじめで通えなくなるのか、とやりきれない気持ちでした」

しかし幼稚園に通わなくなったことで、ツムギちゃんの症状は改善するどころかさらに悪化した。

「耳が聞こえない、モノが二重に見える、といった身体症状を訴えるようになりました。それに外に出るとA子と会うのが怖くて足がすくんで動けなくなってしまうので、外にも出られなくなりました。なんら状況改善の希望が持てないので、一度娘は東京を離れた方がいいと判断し、妻の実家に1週間ほど預かってもらうことにしました。1週間たつと娘は『東京に帰りたくない』と言い戻ってこられませんでした。東京にいることが怖くて辛かったんだと思います。それでも1ヶ月後、娘は勇気を出して東京に帰ってきてくれました。娘は娘なりに前に進もうとしていたんだと思います」

〈「私も妻も娘も、みんなボロボロです」次女の“いじめ被害”に苦しんだ宇佐美典也さんが訴える「港区の大きな不備」《過去にいじめ重大事態の調査はまさかの0件》〉へ続く

（渋井 哲也）