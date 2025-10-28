『ストレンジャー・シングス 5』“男子”キャストの来日決定、11月に東京・有明でファンフェスタ開催
動画配信サービス「Netflix」で、人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章（シーズン5）が11月27日より世界独占配信される（VOL.1＝第1〜4話：11月27日、VOL.2＝第5〜7話：12月26日、最終話＝第8話：2026年1月1日配信開始予定）。
【画像】キャスト登壇のファンフェスタ会場イメージ
これに伴い、フィン・ヴォルフハルト（マイク役）、ノア・シュナップ（ウィル役）、ゲイテン・マタラッツォ（ダスティン役）、ケイレブ・マクラフリン（ルーカス役）に加え、製作総指揮・監督を務めるダファー・ブラザーズ（マット＆ロス）が来日することが決定した。
先日、「最後の冒険へご招待」という各国の都市名が映し出されるだけの謎の動画が突如NetflixのXやInstagramなど各オフィシャルアカウントから投稿され、その中に“東京”も含まれていたことから、ファンの間で話題となっていた。ロンドン、ベルリン、パリ、イスタンブール、ブラジルを訪れた後、アジアで唯一の訪問地として日本にやってくる。
来日メンバーは、11月22日に東京・有明の「ライブドア アーバンスポーツパーク」にて開催されるファンイベント「Netflix『ストレンジャー・シングス 5』ファンフェスタ 〜One Last Adventure〜」に登壇予定。同会場では、作品の世界観を再現したフォトスポットやオリジナルグッズの販売、飲食ブースなども展開され、ファンが「裏側の世界」を体感できる。
さらに同日夜には、最新シーズン第1話を日本最速で鑑賞できる特別試写会も都内劇場にて実施される（キャストの登壇は予定されていない）。
今年5月に日本で開催された「クランチロール・アニメアワード」にも出席したフィンとゲイテン、そして、2019年のシーズン3のプロモーションから約6年ぶりの来日となるノアとケイレブの“ストシンボーイズ”たち。シーズン1から約10年という年月を共に過ごし成長した彼らが、シリーズの幕を閉じる“最後の冒険”を日本で盛り上げる。
また、シリーズの企画・監督を務めたダファー・ブラザーズが作品を携えての来日は初。彼らは『AKIRA』や『サイレントヒル』などの日本のカルチャーから影響を受けたと語っており、日本が創作の源泉のひとつであることも明かしている。
シリーズを通して実際に成長していく彼らの姿を、まるで息子や兄弟たちのように応援してきたファンにとっても、感慨深い来日となるはずだ。
■ファンイベント概要
催事名：Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」ファンフェスタ〜One Last Adventure〜
日程：11月22日（土）
時間：午後3時〜
場所：ライブドア アーバンスポーツパーク
来日ゲスト（予定）：フィン・ヴォルフハルト（マイク役）／ノア・シュナップ（ウィル役）／ゲイテン・マタラッツォ（ダスティン役）／ケイレブ・マクラフリン（ルーカス役）／マット・ダファー＆ロス・ダファー（製作総指揮兼監督）
詳細：https://onelastadventuretokyoevent.splashthat.com/
■試写会概要（※エピソード1を上映予定）
催事名：Netflix「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」日本最速試写会
日程：11月22日（土）
時間：午後7時30分〜9時30分（受付詳細などは当選者に連絡）
場所：都内劇場
詳細：https://onelastadventuretokyoevent.splashthat.com/
※キャストの登壇予定なし
