茨城県で「清六家」を運営するコン・コースは、つくばの名店「らーめん三水」を2025年11月22日(土)に復活オープンします。

2025年1月15日に閉店した、地元で30年愛され続けたソウルフードの味が、メニューやスタッフも可能な限りそのままに引き継がれます。

看板や食器なども大事に使用し、あの「三水」の味が再現されます！

コン・コース「らーめん三水」

1995年の開店から30年にわたり、つくばで「ソウルフード」として愛されながらも2025年1月に閉店した「らーめん三水」。

この名店を、「清六家」を運営するコン・コースが引き継ぎ、2025年11月22日に復活オープンさせます。

メニューや外観、店内の配置、食器に至るまで、可能な限り全てをそのまま復活させる「完全再現」を目指しています。

また、先代の「らーめん三水」を支えたベテランスタッフも参加し、あの頃の味を守り盛り上げます。

醤油らーめん

価格(税込)：690円

仕様：(並盛、中盛、大盛)サイズアップ無料

「らーめん三水」の定番メニュー「醤油らーめん」。

長年愛されてきたソウルフードの味が楽しめます。

並盛、中盛、大盛が同一料金なのもうれしいポイントです☆

味噌三水らーめん

価格(税込)：1,290円

仕様：(並盛、中盛、大盛)サイズアップ無料

具だくさんでボリューム満点の「味噌三水らーめん」。

こちらも並盛から大盛までサイズアップが無料です！

醤油ネギつけそば

価格(税込)：890円

仕様：(並盛、中盛、大盛)サイズアップ無料

根強いファンも多い「醤油ネギつけそば」。

醤油ベースのつけ汁が食欲をそそる一杯です。

手包み餃子(6個)

価格(税込)：480円

ラーメンのお供に欠かせない「手包み餃子」。

お店の改装後に販売が開始された歴史あるサイドメニューも復活します。

創業30年の歴史を持ち、地元つくばで愛され続けた「らーめん三水」。

ベテランスタッフと共に、あの懐かしい味が完全復活します！

つくば市に復活オープンする「らーめん三水」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 30年愛され続けたソウルフードの味を再現！コン・コース「らーめん三水」 appeared first on Dtimes.