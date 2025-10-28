30年愛され続けたソウルフードの味を再現！コン・コース「らーめん三水」
茨城県で「清六家」を運営するコン・コースは、つくばの名店「らーめん三水」を2025年11月22日(土)に復活オープンします。
2025年1月15日に閉店した、地元で30年愛され続けたソウルフードの味が、メニューやスタッフも可能な限りそのままに引き継がれます。
看板や食器なども大事に使用し、あの「三水」の味が再現されます！
コン・コース「らーめん三水」
1995年の開店から30年にわたり、つくばで「ソウルフード」として愛されながらも2025年1月に閉店した「らーめん三水」。
この名店を、「清六家」を運営するコン・コースが引き継ぎ、2025年11月22日に復活オープンさせます。
メニューや外観、店内の配置、食器に至るまで、可能な限り全てをそのまま復活させる「完全再現」を目指しています。
また、先代の「らーめん三水」を支えたベテランスタッフも参加し、あの頃の味を守り盛り上げます。
醤油らーめん
価格(税込)：690円
仕様：(並盛、中盛、大盛)サイズアップ無料
「らーめん三水」の定番メニュー「醤油らーめん」。
長年愛されてきたソウルフードの味が楽しめます。
並盛、中盛、大盛が同一料金なのもうれしいポイントです☆
味噌三水らーめん
価格(税込)：1,290円
仕様：(並盛、中盛、大盛)サイズアップ無料
具だくさんでボリューム満点の「味噌三水らーめん」。
こちらも並盛から大盛までサイズアップが無料です！
醤油ネギつけそば
価格(税込)：890円
仕様：(並盛、中盛、大盛)サイズアップ無料
根強いファンも多い「醤油ネギつけそば」。
醤油ベースのつけ汁が食欲をそそる一杯です。
手包み餃子(6個)
価格(税込)：480円
ラーメンのお供に欠かせない「手包み餃子」。
お店の改装後に販売が開始された歴史あるサイドメニューも復活します。
創業30年の歴史を持ち、地元つくばで愛され続けた「らーめん三水」。
ベテランスタッフと共に、あの懐かしい味が完全復活します！
つくば市に復活オープンする「らーめん三水」の紹介でした。
