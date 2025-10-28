甘さに頼らない大人の風味！一味玲玲「烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜」

玲玲が運営する中華料理店「一味玲玲」にて、「烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜」が2025年10月1日より発売されています。

“飲む烏龍茶”から“食べる烏龍茶”をコンセプトに、中華料理の食後にぴったりな本格スイーツとして開発されました。

人気スイーツ店「鋸山BASE」のパティシエが監修した、こだわりのチーズケーキです！

一味玲玲「烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜」

価格： 550円(税込)

発売日： 2025年10月1日(水曜日) ※発売中

販売場所： 一味玲玲

サイズ： 約 縦30mm×横30mm×高30mm

「一味玲玲」が、中華の食後に最後まで満足してもらえる「甘味」として開発したこだわりのスイーツ。

重発酵・強火焙煎の烏龍茶を贅沢に使用し、濃厚なクリームチーズと合わせています。

甘さに頼らない大人の風味が特徴で、千葉県・鋸山の人気スイーツ店「鋸山BASE」が監修した本格的な設計に仕上げられています。

烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜

香り高い烏龍茶をふんだんに使用し、濃厚なクリームチーズと合わせることで、甘さに頼らない大人の風味を実現。

“飲むお茶”ではなく、“食べるお茶”として味わえる、香り豊かなスイーツです。

ケーキの中央には、刻んだパイナップル果肉を丁寧に煮詰め、甘さと酸味のバランスを整えた自家製パインソースが忍ばせてあります！

一口食べるごとに変化する味わいが、食後の満足感を高めます。

さらに、ケーキの底にはバターで炒めた香ばしいクランブルを敷き詰め、食感のコントラストを演出。

しっとりとしたケーキと、ザクザク食感のクランブルの組み合わせがクセになります☆

「鋸山BASE」のパティシエが監修し、素材のバランスから仕上がりの温度感までこだわり抜き、中華料理の後でも“ぺろり”と食べられる軽やかな設計に仕上げられています。

濃厚な烏龍茶の香りとクリームチーズ、自家製パインソースの酸味、そしてクランブルの食感が一体となった、中華料理店ならではの本格スイーツ。

食後のデザートとしてはもちろん、これ目当てに訪れたくなる一品です！

中華料理店「一味玲玲」で販売中の「烏龍茶のチーズケーキ〜パインソース入り〜」の紹介でした。

