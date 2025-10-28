元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２８日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、日米首脳会談について私見を述べた。

玉川氏は「暮らしに関わるというところで言えば為替なんです」と切り出した。「日本でもアメリカでも明日、あさっては中央銀行の政策決定があるんです。金利をどうするか。高市政権の前には日本も金利を上げるという観測だったのが、高市政権になって日銀と政府は共通していなければいけないということになって利上げできないんじゃないかと」と現政権では利上げは難しいのではと述べた。

続けて玉川氏は「一方でアメリカはトランプ大統領がＦＲＢにずっと圧力をかけている。利下げを是非させたいと思っている。アメリカは利下げになる可能性が高そうですけど、日本が利上げすれば円安から円高の方向に変わる可能性があるんです。トランプ大統領は円高のほうがいいんです。もしかするとこの首脳会談で、そういう圧力をかけてくる可能性もあるんです。日銀の利上げを認めたらどうだと」とトランプ氏が高市政権に利上げ圧力をかけてくる可能性があることを指摘。

玉川氏は「もし円安になればさらに物価が上がります。その辺を注目したい」とこれ以上の物価高への懸念を示した。