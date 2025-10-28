紅葉が彩る穏やかな祈りの空間！竜胆 樹木葬「牛込庭苑」新区画「優」

ガーデンデザイナーが手がける樹木葬を運営する竜胆（りんどう）は、日蓮宗 蓮紹山 瑞光寺（東京都新宿区）内で運営中の樹木葬「牛込庭苑」に、新区画「優」をオープンします。

2名まで納骨可能でペットも一緒に眠れる和モダンな区画が、2025年11月1日(土)より販売開始されます。

2025年11月12日(水)には僧侶による開眼法要が行われる予定です。

竜胆 樹木葬「牛込庭苑」新区画「優」

「牛込庭苑」は、都営大江戸線「牛込柳町駅」西口の地上出口すぐ横という好立地にある樹木葬です。

今回オープンする「優」は、日本人の心に優しく寄り添う和モダンなテイストが特徴。

ガーデンデザイナーが、紅葉を中心に和と洋の樹木と花をうまく組み合わせて植栽し、穏やかな祈りの時を演出します。

樹木葬「牛込庭苑」新区画「優」概要

料金： 永代供養料 160万円 (別途、墓石彫刻料や生前の間の管理料などがかかります)

販売開始日： 2025年11月1日(土)

販売場所： 樹木葬「牛込庭苑」 (東京都新宿区原町2-34 日蓮宗 蓮紹山 瑞光寺内)

仕様： 新設墓石数 2名用 20基 (1〜2名まで申し込み可能、ペットも可)

アクセス： 都営大江戸線 牛込柳町駅 西口 地上出口すぐ横

営業時間： 9:15〜17:00(土日祝日含む)

新区画「優」は、2名まで納骨可能で、家族の一員としてペットも同じ墓碑の下で眠ることができます。

宗教不問で、承継人が不要なのも特徴です。

ガーデンデザイナーが手がける和モダンなデザイン

墓石は4色が用意され、背景や周りを邪魔しないよう統一感を大事にしたデザインです。

墓石に彫り込むデザインは自由に決めることができます。

墓所はレンガを積み上げ、床の乱張りは墓石と統一感のあるシックなイメージに仕上げられています。

ガーデンデザイナーにより、紅葉を中心に和と洋の樹木と花がバランスよく植栽されています。

四季を通じてその季節に合った花が植えられ、定期的なメンテナンスも行われます。

承継人不要の永代供養システム

「優」は、後に遺す人に負担をかけないシステムを採用しています。

檀家になる必要もありません。

最後の納骨から13年(最大20年延長可能)の埋葬期間後、永代供養塔にお骨を寺院・竜胆でご移動し、墓じまいとなります。

駅近の便利な立地ながら、ガーデンデザイナーが手がける美しい植栽に囲まれた和モダンな空間が魅力の「牛込庭苑」。

承継者の心配がなく、ペットと共に眠れる新しい形の樹木葬です☆

東京都新宿区 瑞光寺内の樹木葬「牛込庭苑」新区画「優」の紹介でした。

