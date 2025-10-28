〈「いじめがあるというのなら証拠を…」5歳の娘が“いじめ”被害に遭い…相手の保護者との話し合いで飛び出した「驚きの一言」とは〉から続く

経済産業省出身で制度アナリスト・評論家の宇佐美典也さん（44）の次女、ツムギちゃん（仮名、5歳）が通っていた港区の保育園、幼稚園で同級生の女児A子からいじめを受け、精神的に不安定になった。症状は、難聴、モノが二重に見える、といった身体症状にまで悪化し、日々の登園どころか家から出ることすら難しい状況に追い込まれた。

【写真】保育園・幼稚園でのいじめ被害で登園できなくなってしまったツムギちゃん。PTSDの診断を受け、睡眠導入剤を飲んでいた時期も…

一度はいじめから逃れるために元々通っていた保育園から別の幼稚園に転園したものの、A子が「ツムギちゃんと遊びたい」と同じ保育園へ転園してきたことで被害が再発していた。この件は港区史上初の「いじめ重大事態」枠組みに沿った調査が行われ、9月30日には調査報告書も発表されている。

一体何があったのか、宇佐美さんに話を聞いた。



宇佐美典也さん

◆◆◆

ツムギちゃんの症状が重くなるにつれ、その影響が家庭全体に重くのしかかってくることになった。

「私はどうしても仕事で家を離れなければいけないことが多いので、妻にツムギを見てもらっていた結果、妻の負担が限界を超えてきました。この頃妻は1日に2〜3回嘔吐するのが日常で、鬱病の診断が下りました。家全体に緊迫感が張り詰めていました。そんな中で小学校低学年のツムギの姉が『私が家を支える』と妻を励ましたり、ツムギの話を聞いてくれたり、本当に助けられました」

「『助けてくれ』という気持ちで港区の子ども家庭支援センターに連絡したのですが…」

日に日に状況が悪化する中で、今年の3月頃から宇佐美さんは港区や行政機関に助けを求めたが、その反応は鈍いものだった。

「離れた場所への引っ越し、転園も考えました。でもツムギの姉が小学校に馴染んで友達もいるのでやっぱり引っ越したくはない、かといって、A子の保護者の対応は全く期待できない。『助けてくれ』という気持ちで港区が運営している子ども家庭支援センターに連絡したのですが、彼らは話を聞くだけで本当に何もしてくれませんでした。何のための組織なんですかね」

業を煮やした宇佐美さんは港区教育委員会に「いじめ重大事態」の申し立てをするしかないと考えた。しかし、そこには思わぬ落とし穴があった。

「多くの自治体が用意している『いじめ重大事態』の申し立ての案内ページが、港区にはなかったんです。そこで知り合いの区議を通じて調べてもらったら、区の教育委員会の回答は『保護者からの申し立ては想定しておらず、実績もない。』というものでした。

しかし港区は過去に『被害児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査にあたります』と文書で明記しています。区議がその矛盾を指摘して、区議会で質問してくれたおかげで、4月末にようやく申し立てが受理されました」

「私も妻も娘も、みんなボロボロです」

4月になり、ツムギちゃんは幼稚園では年長の年次となった。どうにか東京の家に戻ることができ家族4人での生活が始まったが、ツムギちゃんの精神状況は不安定なままだった。

「東京に戻ってから『ロボットの世界』の話をさらに頻繁にするようになり、架空の友達の話に加えて、“ロボットの世界のパパ、ママ”も出てきて空想と現実の境目がかなり怪しくなっていました。また、一度幼稚園に荷物を取りに行くことがあったのですが、その際ツムギが『一緒に行きたい』というので心配しながらも一緒に連れて行ったところ、幼稚園の靴箱でA子の名前を見てしまいました。

その日からツムギは極端に幼児返りの症状が出て、授乳をせがんだり、おんぶやベビーカーでの移動をねだったりするようになりました。また、極端な自信喪失状態で何かあると急に『ごめんなさい、ごめんなさい』と謝り続けることもありました。加えて不眠症状も顕著に出てきました。この頃は私も精神的にキツさのピークで全てを投げ出したくなることもありましたが、毎晩、松田聖子さんの『瑠璃色の地球』を聴いて『夜明けのこない夜はないさ』という歌詞に励まされていました」

同じころ、ツムギちゃんは精神科でPTSDの疑いという診断も受けている。

「睡眠導入剤が処方されて眠れるようになったのですが、小学生にもなっていない娘に睡眠導入剤を飲ませることで、妻の精神状態もさらに悪化しました。私も妻も娘も、みんなボロボロです」

その間も宇佐美さんは幼稚園・教育委員会との交渉を重ね、7月頃からはクラス分けをしてA子と接触しない状況でツムギちゃんが週に1度の登園を再開できることになった。友達に会えて「自分は悪い子じゃないんだ」と思えたことでツムギちゃんの精神状態は少しずつ改善方向に向かっていった。

「幼稚園に通うことがツムギにとっても大事だと再確認し、園を通じてA子の家庭に『お互いに2日ずつ休むことで接触せずに週3回登園できるようにできないか』という提案をしたのですが拒否されました。これを受け、幼稚園も代替案を検討してくれたのですが、とても他の保護者に受け入れられるようなものではありませんでした。ここで万事窮すとなり、今の制度そのものがいじめ加害者に有利で公的な救済だけでは現状は打開できないと判断し、覚悟を決めて別の方法を取ることにしました」

そして9月14日、宇佐美さんは自らのXに事件についての顛末をポストした。このポストは1400万回以上見られ、10万をこえる「いいね」が集まった。

それを受けてか9月下旬にはA子が退園することになった。

「港区に住むほとんどの親は、子どもがいじめられてもそれを解決する方法がほとんどないということ」

「公的な制度の外にあるSNSの力を借りて圧力をかけた形になるので自分としても複雑な思いはありますが、再登園を実現するために他の方法はありませんでした。ここまで来られたのは、区議に知り合いがいて、SNSである程度発信力がある自分だったから、という部分が大きいことは自覚しています。

逆に、港区に住むほとんどの親は、子どもがいじめられてもそれを解決する方法がほとんどないということです。実際に、港区で『いじめ重大事態』の枠組みの調査が行われたのは小学校や中学校などを含めてもうちのケースが初めてです。その裏には、泣き寝入りしてきた家庭がたくさんいるはずです。港区は認定されたいじめの数も他自治体に比べて異様に少なく、いじめ対策が極めて甘かったと言わざるをえません」

幼稚園への登園再開から1カ月ほどが経ち、ツムギちゃんの状態は急速に回復しているという。

「ロボットの世界の話はめっきりしなくなり、一度聞いたら『ロボットはみんな治った』と言っていました。一時期は『私が死んでおじいちゃんが生き返ればいいのに』など自分の命を軽く扱うこともあったのですが、それもなくなりました」

4月に申し立て、5月に認定されていた「いじめ重大事態」に準じた調査報告書は9月30日に発表されたが、ツムギちゃんに対するA子の行為がいじめに当たるかどうかは曖昧にされた。

それでも保育園の対応についても「園長が配慮していれば、本事案は少なくとも阻止できた可能性があると考えられる」と指摘。港区や教育委員会に対してもいじめの情報を吸い上げる報告ルールの作成や、いじめかどうかを認定するフローを確立する必要性があると指摘している。

宇佐美さんは今後について、港区に対して安全配慮義務違反での損害賠償を要求する訴訟を起こすことを検討している。

「港区がいじめ対策をしてこなかったことで泣き寝入りしている家庭が絶対にあると思うんです。いじめを早く見つけることは、被害者にとってはもちろん、加害者側にとっても、早い段階で矯正を始められるのでメリットがあるはず。幼稚園の先生や教育委員会など、現場の方々は彼らの職責の中で真摯に対応してくれたと思っていますが、港区の制度自体に大きな不備があるのは明らか。同じ苦しみを味わう家庭を減らすためにも、法廷で議論したいです」



港区に事実確認を求めると、港区では令和元年度以降で小学校で677件、中学校で64件のいじめの発生しているが、いじめ重大事態の申し立ては0件、重大事態調査も0件との回答だった。

幼稚園・保育園については文部科学省が示す「いじめ」の定義の対象ではなく、件数は計上されていないという。

子どもや保護者が安心して通える学習環境の整備が待たれる。

（渋井 哲也）