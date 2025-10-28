食べログ3.5点超えの実力店が集結！ブルースモービル「東京カレー万博」

ブルースモービルは、2025年12月2日(火)から12月14日(日)までの13日間、新宿区立大久保公園にて東京最大級規模となるカレーイベント「東京カレー万博」を初開催します。

カレー百名店や食べログ3.5点超えの実力店が集結するほか、ラーメン百名店との限定コラボカレーも登場！

カレーシーンの「今」が集結する“事件”と銘打たれたイベントです。

ブルースモービル「東京カレー万博」

「東京カレー万博」は、カレーマニアが震え上がる伝説級の名店ばかりが集結するイベントです。

そのほとんどが食べログ3.5点を超えるという「異常事態」なラインナップが特徴。

本イベントでしか味わえないラーメン百名店とカレー百名店がタッグを組んだ「限定コラボカレー」や、好みのルーを組み合わせる「あいがけ天国」など、見どころ満載です！

「東京カレー万博」開催概要

イベント名：東京カレー万博

開催日：2025年12月2日(火)〜12月14日(日) ※13日間

時間：午前11時〜夜9時

会場：大久保公園(東京都新宿区歌舞伎町2-43)

価格：ライス 400円／カレールー(ハーフサイズ) 600円

主催：ブルースモービル

会場では、食べ比べしやすいよう「カレールー(ハーフ)600円」、「ライス 400円」のルールが採用されます。

これにより、来場者が自分だけのオリジナル「あいがけカレー」を自由に創造できる「体験型」の楽しみも魅力です。

見どころ1：食べログ3.5超えだらけの“最強布陣”

都内の行列店から大阪の名店まで、普段は決して一堂に会することのない“本物”の味が新宿に集結します。

参加予定店舗のほとんどが食べログ3.5点を超えるという、まさに「最強の布陣」です。

見どころ2：ラーメン百名店 × カレー百名店の「限定コラボ」

本イベントでしか実現不可能な「夢のタッグ」が実現します！

カレー百名店「wacca」をホストに、ラーメン百名店「うずとかみなり」「亀戸煮干中華蕎麦つきひ」「博多ラーメン でぶちゃん」という業界トップランナーたちとのコラボが決定。

ラーメン界の巨匠たちがカレーとどう向き合うのか、想像を超える一杯が生まれます。

限定コラボ：Japanese Spice Curry wacca × 人気ラーメン店

カレー百名店「wacca」(3.77点)と、人気ラーメン店による夢のコラボが実現します☆

ラーメン百名店「うずとかみなり」(3.91点)と「wacca」が創造する「うずとかみなり with wacca」をはじめ、「亀戸煮干中華蕎麦つきひ with wacca」や、人気豚骨ラーメン店「博多ラーメン でぶちゃん with wacca」など、特別な一杯が登場予定です。

参加予定店舗（一部）

会場には、食べログ3.5点超えの店舗がずらり！

スパイスカレーブームを牽引する埼玉のレジェンド店「negombo33」や、産直の旬素材で作られたグルテンフリーカレーが人気の「kitchen and CURRY」などが集結します。

ほかにも、スリランカ風スパイスカレーが人気の「カレーショップ初恋」、渋谷カレー界のレジェンド「ケニックカレー」、大阪の最高峰と評される出汁カレーの「旬香唐」など、行列店が揃います。

さらに、Dragon Ashの桜井誠氏による「桜井食堂」や、MY FIRST STORYのHiro氏が送る「モリーズカレー」なども出店予定です！

カレーの名店が一堂に会するだけでなく、人気ラーメン店との異次元のコラボレーションも楽しめる「東京カレー万博」。

自分だけの「あいがけカレー」を創り出す楽しさも味わえる、まさにカレーの祭典です！

新宿区立大久保公園で開催される「東京カレー万博」の紹介でした。

