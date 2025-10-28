「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が２点を追う五回の第３打席で左中間を破る適時二塁打を放った。さらに同点のホームを踏むなど、３打数３安打２打点、２得点の大暴れだ。

直前でブルージェイズベンチはシャーザーの降板を決断。シュナイダー監督がベンチに向かうと、素直に受け入れベンチに下がった。ア・リーグ優勝決定シリーズでは降板拒否のシーンもあったが、２番手に左腕・フルハーティーが上がった。

ベンチ前で笑みを浮かべていた大谷。打席に入ると初球のスライダーをフルスイングするもファウル。２球目の外角スライダーはきっちりと見極めた。３球目もアウトローを冷静に見極めてカウントを作った。

打者有利の４球目、低めのスライダーを見極めて３−１に。５球目、浮いたスライダーにスイングをかけるもファウルとなった。フルカウントの６球目、高めのスライダーに詰まりながらも左中間を深々と破った。１点差に迫る適時二塁打に二塁塁上で絶叫。三塁ベンチへ向かって両手を振り上げ「カモーン！」と鼓舞した。

続くベッツは打ち取られたが、２死からフリーマンが一塁線を破るタイムリーを放ち大谷が二塁から同点のホームを踏んだ。本拠地は熱狂に包まれ、試合を振り出しに戻した。叫びながら生還すると、ベンチに戻る際にはスミスと荒々しくハイタッチ。興奮状態でゲームを動かした。

大谷は第１打席で右翼線二塁打、第２打席で右翼ポール際へワールドシリーズ２号ソロを放った。