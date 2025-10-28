自作のフィッシングサイトを使いSNSで知り合った相手の口座を乗っ取り不正に送金したなどとして17歳と18歳の少年2人が逮捕されました。

千葉県大網白里市の無職の17歳の少年は、去年10月から11月の間にSNSで知り合った相手の銀行口座を乗っ取り現金50万円を他人名義の口座に不正に送金した不正アクセス禁止法違反などの疑いがもたれています。

また、不正送金と知りながら17歳の少年から現金を受け取ったとして、大阪市平野区の無職の18歳の少年も組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。

警察によりますと17歳の少年は、SNSでアイドルコンサートに同行する人を募集し、連絡をしてきた相手とチケット代金のやり取りの際に「送金ミスを防止するために電子マネーで1円送るので受け取ってほしい」と自作のフィッシングサイトのURLを送信したということです。

このフィッシングサイトに銀行口座の情報などを入力させ、乗っ取ったということです。

取り調べに対し17歳の少年は「覚えていません」と容疑を否認する一方で18歳の少年は容疑を認めているということです。

17歳の少年は同様の犯行を繰り返しこれまでにおよそ1300万円をだまし取ったとみて警察は余罪を調べています。