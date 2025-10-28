10月28日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】自然体な笑顔SHOTも公開

浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「9月と10月足して1週間ぐらいの速度で過ぎていった…..あたしが未来にニヤニヤする為の忘備録」「振り返り途中だけどちゃんと濃密な日々だったと気付いた笑 感謝！」などとコメント。

同時に、多忙だった2か月の記録として、リハーサルをしていると思われる姿や、鏡越しのピースSHOT、笑顔の顔アップSHOTなどを複数枚公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「充実してるねぇ」「笑顔いっぱいで素敵」「ayuの備忘録好き！」「楽しませてくれてありがとー」「休める時はしっかり休んでね」といった声が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在開催中のアジアツアーは、昨年秋にスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の“エピソード2”として、ステージ、セットリスト、演出全てを新しく進化させて再始動させたもので、次回は11月1日に中国・北京での公演を予定している。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより