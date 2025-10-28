¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¡¢¡ÖCoke ON¡ß¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ³«ºÅ - ÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤ÇÇã¤¦¤È¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ë¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤â½Ð¸½
ÆüËÜ¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¤Ï10·î30Æü¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢Æ±¼Ò¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖCoke ON(¥³¡¼¥¯¥ª¥ó)¡×¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ûÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤Ç¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë
ÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤ÇÇã¤Ã¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤è¤¦
ÂÐ¾Ý¤ÎCoke ONÂÐ±þ¼«ÈÎµ¡¤Ç¡¢Coke ON¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤ÎCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×1¸Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿Íµ¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï7¼ï¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï13¼ï(Âè1ÃÆ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò´Þ¤à)¤È¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë(1¿Í1¼ï1¸Ä¤Þ¤Ç¡¢´ü´ÖÃæºÇÂç13¸Ä¤Þ¤Ç)¡£
Âè1ÃÆ¤Ï2025Ç¯10·î30Æü¡Á12·î3Æü¤Þ¤Ç(Á´7¼ï)¡¢Âè2ÃÆ¤Ï12·î4Æü¡Á2026Ç¯1·î11Æü¤Þ¤Ç(Á´13¼ï¡¢Âè1ÃÆ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò´Þ¤à)¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤Ï¡¢Coke ONÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Î¼«ÈÎµ¡¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡û1ËüÊâ¤¢¤ë¤¯¤È¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Îß·×Êâ¿ô¤ÎÃ£À®¤´¤È¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¿¤Þ¤ë¡ÖCoke ON ¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ü´ÖÃæ¡¢Coke ONÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Coke ON¥¦¥©¡¼¥¯¤Ç1ËüÊâ¤¢¤ë¤¯¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄêCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¡Á2026Ç¯1·î11Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÏ¢Æ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤â½Ð¸½¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Coke ONÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¿Þ´Õ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¿Þ´Õ¤ËÀ½ÉÊ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡ÖCoke ON¡×Ï¢Æ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡Ö¤ä¤«¤ó¤ÎÇþÃã from ÁÖ·òÈþÃã¡×¡ÖQOO¡×¡ÖCHILL OUT¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡ÖCoke ON¥á¥À¥ë¸¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Þ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥À¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î30Æü15:00¡Á2026Ç¯1·î11Æü14:59¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¸ø¼°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ûÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤Ç¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë
ÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤ÇÇã¤Ã¤Æ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤è¤¦
Âè1ÃÆ¤Ï2025Ç¯10·î30Æü¡Á12·î3Æü¤Þ¤Ç(Á´7¼ï)¡¢Âè2ÃÆ¤Ï12·î4Æü¡Á2026Ç¯1·î11Æü¤Þ¤Ç(Á´13¼ï¡¢Âè1ÃÆ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò´Þ¤à)¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¼«ÈÎµ¡¤Ï¡¢Coke ONÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Î¼«ÈÎµ¡¥Þ¥Ã¥×¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡û1ËüÊâ¤¢¤ë¤¯¤È¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥³¥é¥Ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Îß·×Êâ¿ô¤ÎÃ£À®¤´¤È¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤¿¤Þ¤ë¡ÖCoke ON ¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ü´ÖÃæ¡¢Coke ONÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Coke ON¥¦¥©¡¼¥¯¤Ç1ËüÊâ¤¢¤ë¤¯¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄêCoke ON¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¡Á2026Ç¯1·î11Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÏ¢Æ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ë¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤â½Ð¸½¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Coke ONÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¿Þ´Õ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¿Þ´Õ¤ËÀ½ÉÊ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë³Ú¤·¤ß¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Î¡ÖCoke ON¡×Ï¢Æ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¡¦Âè2ÃÆ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡Ö¤ä¤«¤ó¤ÎÇþÃã from ÁÖ·òÈþÃã¡×¡ÖQOO¡×¡ÖCHILL OUT¡×¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡ÖCoke ON¥á¥À¥ë¸¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ìÉô¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Þ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËËÁ¸±¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¥³¥é¥Ü¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥À¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯10·î30Æü15:00¡Á2026Ç¯1·î11Æü14:59¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯¸ø¼°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£