吠えた！大谷翔平、3安打でチームを鼓舞　PS7号は右越えに「とてつもない弾道」CY賞3度のレジェンド右腕を打ち砕く豪快アーチ

大谷がシャーザーの速球を豪快に右越えへ運んだ(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月27日、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場し、2−4で迎えた5回一死一塁の第3打席で左腕のメーソン・フルハーチから左中間を破る適時二塁打を放った。

二塁に到達すると吠えた大谷。チームを鼓舞するような仕草を見せると、フレディ・フリーマンに適時打が生まれて4−4の同点に追いついた。

1−0で迎えた3回一死の第2打席でポストシーズン7号本塁打を放った。相手先発は41歳のベテラン右腕・マックス・シャーザーで、メジャー通算221勝を挙げ、サイ・ヤング賞3度を誇るレジェンド右腕の6球目、高め153キロのフォーシームを打ち砕いた。

打球速度101.5マイル（約163.3キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度32度で右越えに豪快に運んだ。初回の第1打席は右翼線へのエンタイトル二塁打で出塁し、3安打でチームをけん引している。

『MLB公式』のサラ・ラングス記者によれば、ドジャースの同一年のポストシーズンではコーリー・シーガー（2020年）の8本塁打にあと1本と迫る一発だった。また、大谷はポストシーズン2年間で通算10本塁打となり、松井秀喜氏（ヤンキース）の持つ日本人ポストシーズン最多本塁打記録にも並んでいる。