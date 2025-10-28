「可愛すぎやろがい」倉科カナ、着込み過ぎ？ “完全防寒”な自撮りショット公開！ 「破壊力抜群に可愛い」
俳優の倉科カナさんは10月27日、自身のInstagramを更新。防寒スタイルの自撮りショットを公開しました。
【写真】倉科カナのかわい過ぎる防寒自撮りショット
この投稿には、「破壊力抜群に可愛い」「可愛すぎやろがい」「それは着込み過ぎ(笑)！」「完全防寒してる」といったコメントが寄せられました。
「え、もう冬？」倉科さんは「え、もう冬？」とつづり、1枚の写真を掲載。ファー付きのフライトキャップとサングラスを身に着けた倉科さんの姿が収められています。背後には、針葉樹林と思われる木々が写っており、寒い地域にいるのでしょうか。また、水辺で釣りを楽しむ人の姿も見えます。
倉科さんは8月にBSプレミアム4Kで放送された『倉科カナ スコットランド紀行 〜王妃と川と修道女〜』の撮影で、フライトキャップを被って犬と戯れたり、釣りをしている様子を投稿していたため、今回の写真はそのオフショットでしょうか。
森を散策倉科さんは6日にもInstagramを更新。ピンクのアウターを羽織り、森の中を散策する様子を公開しました。ショートヘアがよく似合っており、ヘルシーな印象を受けます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)