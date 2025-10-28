ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤ËÂÑ¤¨¤¿¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡×¡¡¿¢Êª²è²È¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡ÖÌÚ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤Ï
¡Ö¡Ø´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡Ù¤Î³¨¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¡ÚÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1.9Ëü²óÉ½¼¨¤Îà¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡×¤Î³¨á¤ò¸«¤ë
2025Ç¯10·î21Æü¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷RikutakaMuse¡Ë¤¬¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤Ë1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
2011Ç¯3·î11Æü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤Ç²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Î¹âÅÄ¾¾¸¶¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤À¤±»Ä¤Ã¤¿¾¾¤ÎÌÚ¡£¤½¤ì¤¬¡¢´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡£
´õË¾¤ÈÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á2016Ç¯¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï±Ñ¹ñ¥¥å¡¼²¦Î©¿¢Êª±à¡¡¸øÇ§¿¢Êª²è²È¤Î»³ÃæËã¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡×
¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯10Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµ¡²ñ¤Ë¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿±Ñ¹ñ¥¥å¡¼²¦Î©¿¢Êª±à¡¡¸øÇ§¿¢Êª²è²È¤Î»³ÃæËã¿ÜÈþ¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊXÅê¹Æ¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏÎ¦Á°¹âÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ë¾ÜºÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÌÚ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤
Î¦Á°¹âÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡¢¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡×¤ò¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿»³ÃæËã¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Î¹Ö±é²ñ¤È¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¶µ¼¼¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¼çºÅ¤Ï°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¸ø±àºâÃÄ¡£Æ±ºâÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¢¡¼¥È²è²È¡¦»³ÃæËã¿ÜÈþ¤µ¤ó¤Ë³¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
»³Ãæ¤µ¤ó¤¬¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡×¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏKew¡Ê±Ñ¹ñ¥¥å¡¼²¦Î©¿¢Êª±à¡Ë¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¸Å¤¤ÌÚ¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Áð²Ö¤è¤ê¤â¼ùÌÚ¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2012Ç¯¤ËKew¤ÎÆüËÜÄí±à¤Ç¿ÌºÒÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢Î¦Á°¹âÅÄ¤è¤ê¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¹âÅÄ¾¾¸¶¤Î¾¾¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¾¾¤Î¼ï¤ò¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥·¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ë´óÂ£¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Kew¤ÈÆüËÜ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆü±ÑÍ§¹¥¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏKew¥µ¥¤¥É¤«¤éÎ¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Ë¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»³ÃæËã¿ÜÈþ¤µ¤ó¡Ë
´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤Î³¨¤Ï2015Ç¯3·î¤«¤éÉÁ¤»Ï¤á¡¢2016Ç¯3·î¤Ë´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¡×¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©
¡Ö°ìËÜ¾¾¤Ï¥¢¥¤¥°¥í¥Þ¥Ä¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼ù·Á¤À¤±¤Ç¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê¿¢Êª²è¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤ÆüËÜ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÌÚ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢³¨¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ÃæËã¿ÜÈþ¤µ¤ó¡Ë
11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ¦Á°¹âÅÄ»ÔÎ©ÇîÊª´Û¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²þ¤á¤ÆÃÏ¸µ¤Ë¤ªÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÉáÃÊ¤Ï¹âÅÄ¾¾¸¶ÄÅÇÈÉü¶½µ§Ç°¸ø±à¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¹âÅÄ¾¾¸¶¡×¤ÎÁí¹ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¶á¤¯¡Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¤ÎÁ°¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ñÀ×¤Î°ìËÜ¾¾¤Î³¨¤â¡¢ÅöÆü¤ÏÇîÊª´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥¢¡¼¥ÈÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ï¡¢´û¤ËÄê°÷¡Ê20¿Í¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¹Ö±é²ñ¤ÎÊý¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÀÊ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÁá¤á¤Ë¡£