【焼肉の和民】「ワタミカルビ」を110円値下げで販売、生ビールは何杯飲んでも1杯319円【5周年記念感謝祭開催】

「焼肉の和民」は、2025年10月30日(木)から、ブランド誕生5周年を記念して「5周年記念感謝祭」を開催する。※販売期間：2025年10月30日(木)から11月16日(日)、文中価格は全て税込表記

ワタミ株式会社が全国展開する、高品質な焼肉がリーズナブルな価格で食べられる「焼肉の和民」。鮮度抜群の王道の焼肉メニューからバラエティ豊かなサイドメニュー、アルコールメニューも充実。食べ放題・飲み放題プラン、学割プラン、ランチなど、多様化するニーズにこたえる幅広いメニューが特徴の焼肉店。

「焼肉の和民」5周年記念感謝祭

今回のキャンペーンでは、ブランドの象徴である「ワタミカルビ」が新価格で登場。従来の657円から547円へと110円の値下げを実施。さらに、キャンペーン終了後も新価格で販売を継続するという。また、期間中はサントリー生ビールを何杯飲んでも1杯319円で提供する(通常価格473円)。

〈焼肉の和民 5周年記念感謝祭 概要〉

・対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

・対象期間

2025年10月30日(木)から11月16日(日)の期間限定

【内容】

・対象期間中、ワタミカルビ 547円[従来価格より110円引き]

※キャンペーン終了後も同価格で継続

ワタミカルビ（中）イメージ

･サントリー生ビール 1杯319円[通常価格より30%OFF]

※生ビールは期間中、何杯でも対象

※食べ放題の利用、単品での利用どちらでも利用可能

※ランチタイム、ディナータイムどちらでも利用可能

※車を運転する方、20歳未満の方はアルコール注文NG

◆特急レーンや配膳ロボットの活用

商品は”特急レーン”や“料理配膳ロボット”を活用して提供している。従業員との接触率を低減させることで、安心の食空間提供に努めている。※特急レーンや料理配膳ロボットの配備は店舗により異なる

◆店内換気を強化

最新の排煙･空調設備を導入。3分に1回、店内の空気の完全入替えを行っている。

◆アルコール消毒液の設置

いつでも手指を消毒でき、安心して食事を楽しめるように入口やトイレ、各テーブルなどにアルコール消毒液を設置。

◆従業員の健康チェック、手洗い、手指の消毒の徹底

従業員は始業前の検温をはじめ、手洗いとアルコールによる手指の消毒を徹底している。



◆店内衛生管理の徹底(調理器具･テーブル･トイレ等の殺菌の徹底)

来店客の触れる機会が多い箇所へのアルコール噴霧による消毒や拭き取りによる除菌を実施。

（左上→右上→左下→右下）希少部位プレートフィンガー「ワタミカルビ」→鮮度抜群の「手切りハラミ」→極厚牛タン→株漬けキムチ（ポギ）

（左上→右上→左下→右下）石焼ビビンパ、和民の盛岡冷麺、ユッケジャンスープ、背油たっぷり豚骨らぁめん

（左上→右上→左下→右下）和民サラダ、17種のデザート、サントリー生ビール、豊富なアルコールメニュー