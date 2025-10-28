「どんな失敗やねん」畑芽育、アクシデントで“オン眉”に「似合っちゃうのさすが」「可愛くてしょうがない」
タレントで俳優の畑芽育さんは10月26日、自身のInstagramを更新。“オン眉”ショットを披露しました。
また、畑さんが出演するNHK BSプレミアムドラマ『終活シェアハウス』の同日放送回には、“前髪ウィッグの部分”が出てくるようです。
【写真】畑芽育のかわいい“オン眉”姿
「似合っちゃうのさすが」畑さんは「はい、オン眉！！」とつづり、3枚も写真を投稿。1枚目は、無表情と笑顔の2枚の写真を上下に合成したもので、前髪が眉の上で切られた“オン眉”となっています。続けて、「撮影中に着用したウィッグの毛先を整えようと 自ら櫛でコーミングしながらハサミ入れてたら 自分の前髪も巻き込んで切ってしまったというわけです」「どんな失敗やねん」と作品のためではなく、アクシデントだったことを明かしています。
ファンからは、「アクシデント起こるのも芽育ちゃんらしくてかわいい笑笑笑笑」「可愛すぎるんだけどほんとに」「なにこのアクシデント爆笑」「めいちゃん優勝」「オン眉芽育ちゃんほんとにかわいすぎる」「ミスで切っちゃってもファンからしたら可愛くてしょうがない」「愛おしすぎるしあわせだよ」「似合っちゃうのさすが」と、絶賛の声が集まりました。