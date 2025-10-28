´äÅÄ¹äÅµ¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¡È¶âÈ±¥á¥¬¥Í¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö»°ÂåÌÜJ¡¡SOUL¡¡BROTHERS¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¶âÈ±¥á¥¬¥Í¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤·¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë±Ç²è¡È¶âÈ±¡É¤¬¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿´äÅÄ¡£
¡¡27Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Æ±±Ç²èº×¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¶âÈ±¡×¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¡Ë¤¬¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç15ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¶âÈ±¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç·è¤á¤¿´äÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ä¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Þ¤Ã¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤¤¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¥ê¥à¥ì¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£