◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ブルージェイズ先発のマックス・シャーザー投手が5回、大谷翔平選手の打席を前に“おとなしく”降板しました。

前回の日本時間17日、ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板したシャーザー投手は、5回に2アウトの場面で交代を命じられた際に“ノー”と声を荒らげ、シュナイダー監督の目の前でも怒りの形相で怒鳴り、追い返し交代を拒否していました。

試合後にシュナイダー監督から「彼に殺されるかと思ったよ」と言わしめるほど鬼気迫る形相をみせ、5回はランディ・アロザレーナ選手を空振り三振に仕留めていました。

しかしこの日は、2回にドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手、3回には大谷選手からそれぞれホームランを打たれ、被安打5、2失点で迎えた5回1アウト1塁の場面で2打数2安打打たれている大谷選手が打席に立つと、指揮官から降板の指示が出ます。前回とは打って変わって、素直にボールを手渡すと少しうつむき加減でベンチへ戻っていきました。

ところが、シャーザー投手から交代したメーソン・フルハーチ投手は大谷選手にタイムリーツーベースヒットとされ、さらに2アウト2塁でフリーマン選手にもタイムリーとされ4-4に追いつかれたブルージェイズ。それを見たベンチのシャーザー投手は悔しそうな様子で下唇をかみました。