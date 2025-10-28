¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×Âô¸ýÌ÷»Ò¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤¬²ÃÂ®¡¡¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¾×·â¤ÎÇû¤é¤ì¡õ¼ó¹Ê¤á¥·¡¼¥ó
¡¡£²£·Æü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î£¹¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×Âè£´ÏÃ¤Ï¡¢Ì¤ÌÀ¤«¤éÌë¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¯³¹Ï©¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÜºº´±¡¦ÆóµÜÆàÈþ¡ÊÂô¸ýÌ÷»Ò¡Ë¤òÆæ¤Î¼Ö¤¬ÄÉ¤¦¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¼¡²óÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢ÆàÈþ¤¬ÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿»Ñ¤¬¡£°Ø»Ò¤ËÇû¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶£°ºÐ¤ÎÂô¸ý±é¤¸¤ëÆàÈþ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î½äººÉôÄ¹¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÁíÍýÄ¾³í¤Î¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡Ê£Ä£É£Ã£Ô¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£»ö·ï¤Î°ìÊó¤ËÀÜ¤¹¤ë¤ä³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÁÜººÀè¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ñ¤¬ÊüÁ÷½é²ó¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£´ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤¤¤½¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ëè²ó¤ÎÁö¤ë¾ìÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡²ó¤ÏÈÈºá¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤ë·ã¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¡£Âô¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î·î£¹¤Ç¤¢¤ëº£ºî¡¢Çû¤é¤ì¡õÄù¤á¤é¤ì¤ÏàÂÎÅö¤¿¤êá±éµ»¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤ÃÆàÈþ¤µ¤óÙÇÃ×¡¡¤É¤¦¤Ê¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¹¤´¤¤Å¸³«¤À¤Ê¡×¡ÖÍè½µ¤â¥Ï¥é¥Ï¥é¤¬³ÎÄê¡×¤Ê¤É¤ÈÍ½¹ð¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆàÈþ¤Îà¶¯¤µá¤òÊª¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡££Ä£É£Ã£Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆàÈþ¤ÏÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò´è¤Ê¤ËÃÇ¤ë»ö·ï´Ø·¸¼Ô¤Î¿´Íý¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡££ÚÀ¤Âå¤Î½äººÉôÄ¹¡¦ÆîÊý¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤¬¡Ö¤Ø¤§¡ÁÆàÈþ¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¤ó¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢ÆàÈþ¤Ï¡ÖÁ´Á³¡×¡£·ÙÉôÊä¤ÎÅÄÊÕ¡ÊÇÏ¾ì±à°´¡Ë¤¬¡ÖÀ¸°Â¤Ç²¿Ëü¿Í¤â¸«¤ÆÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³Â§¤è¡×¤È²òÀâ¡£ÆàÈþ¤ÏÀ¸³è°ÂÁ´²Ý½Ð¿È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸Ø¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¿Ëü¿Í¡©¡×¤ÈÆîÊý¤¬¤¤¤Ö¤«¤ë¤È¡¢ÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÏÀÎ¡¢£²£´»þ´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¥«¥á¥é¤Ï¡¢²¿¿©¤ï¤Ì´é¤Ç¥¢¥á¤ò¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤Ë¤¹¤ëÆàÈþ¤ò±Ç¤·¤À¤¹¡£à£²£´»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«á¤Î»þÂå¤òÆàÈþ¤¬¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤ë¾ìÌÌ¡££ÚÀ¤Âå¤ÎÆîÊý¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡©¡×¤ÈÈ¯¤¹¤ë¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¢¥ëÆüËÜ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¤¤ï¤¯¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡½¡½¡×¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇÏ¼ÖÇÏÏ«Æ¯»þÂå¤Ë¿¨¤ì¤¿Âè£´ÏÃ¡£Âô¸ý¤Ëº£¸å¡¢¤É¤ó¤ÊàÂÎÅö¤¿¤êá±é½Ð¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£