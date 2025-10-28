米国のトランプ大統領は１月の第２次政権発足後、多くの海外首脳らとの会談を重ねてきた。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と２月に行った会談では両首脳が激しい口論となり、決裂した。首脳間で良好な関係を築けるかどうかの決め手は、トランプ氏の機嫌をとる「お世辞外交」だとの指摘もある。２８日の高市首相との初の対面会談の行方が注目される。（ワシントン支局 阿部真司＝東京で）

トランプ氏は２７日、日本に向かう大統領専用機内で記者団に、高市首相との会談に改めて意欲を示した。２５日の電話会談後には、「とても良かった。彼女は素晴らしい。とても友好的だった」と述べている。

トランプ氏の外交は、各国首脳との個人的な関係に左右される傾向が強い。安倍晋三・元首相は２０１６年の大統領選直後にニューヨークを訪れ、就任前のトランプ氏と外国首脳として初めて会談し、その後の蜜月関係につなげた。トランプ氏はいまも、「彼（安倍氏）は本当に素晴らしい人だった」と振り返る。

こうした経緯を踏まえてか、イタリアのジョルジャ・メローニ首相は第２次トランプ政権発足前にフロリダ州のトランプ氏の邸宅を訪れ、親交を深めた。英ガーディアン紙はメローニ氏について、「他の欧州首脳にはできない、トランプ氏の本性を目覚めさせる力がある。『欧州のささやき屋』だ」と伝えている。

２月にホワイトハウスで会談した石破前首相は、トランプ氏が狙われた昨年の銃撃事件を振り返り、「あの時、自分は神様から選ばれたと確信されたに違いない」と持ち上げた。懸念されていた防衛費増額などの具体的要求を突きつけられることはなく、日本が重視する安全保障や経済面での連携策を共同声明に盛り込むことに成功した。

トランプ氏の今回のアジア歴訪でも、２６日にマレーシアで開かれたタイとカンボジアの和平に向けた共同宣言署名式で、マレーシアのアンワル・イブラヒム首相はトランプ氏に対し、「あなたの粘り強さや勇気には敬服する」などとたたえた。約４分間のあいさつで「感謝」や「敬服」などの言葉は１１回を数えた。

ただ、「お世辞外交」にも限界はある。第１次政権時からトランプ氏と関係が良好だったインドのモディ首相は、２月の首脳会談でトランプ氏のスローガン「ＭＡＧＡ」にちなみ、インドも「ＭＩＧＡ」（インドを再び偉大に）を目指すと表明し、トランプ氏の機嫌を取った。だが、その後に貿易交渉などを巡って関係が悪化。ウクライナを侵略するロシアから原油を購入しているとして、トランプ政権から追加関税を課された。

正恩氏と「喜んで会う」 トランプ氏、会談に意欲

米国のトランプ大統領は２７日、日本に向かう大統領専用機内で、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が「私に会いたいのなら、喜んで会う」と記者団に述べ、会談に改めて意欲を示した。

トランプ氏は２９日に韓国を訪問し、３０日の米中首脳会談後に帰国する見通しだ。会談のために韓国滞在を延長するかと問われ、「考えたことはなかったが、そうしてもいい。簡単なことだ」とも語った。

米政府高官は２４日、トランプ氏のアジア歴訪中に米朝首脳会談は予定されていないと記者団に説明していた。