やしろ優、3歳息子の1週間幼稚園弁当公開「毎日手作りえらい」「愛情こもってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】お笑いタレントのやしろ優が10月27日、自身のInstagramを更新。3歳息子の幼稚園弁当を公開した。
【写真】「イッテQ」出演38歳芸人、3歳息子への手作り弁当
やしろは「毎日弁当 月から金の作ってる様子アップしましたぁ ぜひ覗きにきてね」と自身の参加するYouTubeチャンネル「ぽちゃHOME」を紹介し、1週間分の息子の幼稚園弁当を公開。きんぴらごぼうや卵焼き、そばめし、サンドウィッチなど毎日様々な食材を使い作った弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「毎日手作りのお弁当えらい」「どれも美味しそう」「愛情こもってる」「栄養満点」などと反響が寄せられている。
やしろは、2016年7月にお笑いコンビ・笑撃戦隊の野村辰ニと結婚。2022年1月、自身のブログにて第1子となる男児の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆やしろ優、幼稚園弁当公開
◆やしろ優の投稿に反響
