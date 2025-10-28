赤楚衛二、ドラマ「ペントレ」に寄せたヘア＆衣装姿公開 山田裕貴は「全然気づいてくれませんでした」
【モデルプレス＝2025/10/28】俳優の赤楚衛二が10月26日、自身のInstagramを更新。俳優の山田裕貴のイベント参加時のショットを公開した。
【写真】31歳イケメン俳優「よごしでもかっこいい」過去出演作のビジュ再現
赤楚は10月26日に開催されたラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）の番組イベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」にゲスト出演したことを報告。「改めて山田裕貴と言う男は最高でした ありがとうございました」と綴り、山田とのダブルピースの2ショットを披露した。
さらに赤楚は、顔をわざと汚しデニムのジャケットを着用した自身の写真も公開。「＃せっかくなのでヘアメイクと衣装をペンディングに寄せました」「＃よごしもつけました」と山田と共演したTBS系ドラマ「ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と」（2023年）を再現したことをハッシュタグで添え、「＃山田氏全然気づいてくれませんでした」「＃ぴえん」と山田に気付いてもらえなかった悲しさを綴った。
この投稿に、ファンからは「ペントレ懐かしい」「よごしでもかっこいい」「最高のバディ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆赤楚衛二の投稿に反響
