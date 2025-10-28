◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＦ・フリーマン内野手が、１点差に迫った５回２死二塁の場面で右翼線への適時打を放ち、同点に追いついた。２点ビハインドで迎えたこの回は１死一塁から１番・大谷翔平投手が左翼への適時二塁打を放って１点差に迫っており、ＭＶＰコンビの活躍で試合を振り出しに戻した。

先発のグラスノーは、Ｔ・ヘルナンデスと大谷翔平のソロ２発で２点の援護をもらったが、４回には無死一塁からビシェットの二ゴロを二塁手・エドマンが痛恨のエラーで後逸。無死一、三塁とピンチ拡大すると、１死からカークに中堅左に飛び込む逆転３ランを許した。その後、１死一、三塁とピンチを招き、９番ヒメネスの中犠飛で２―４と点差を広げられていた。

「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷は、初回に４１歳のレジェンド右腕シャーザーから右翼線二塁打を放ち、１点リードの３回１死走者なしの２打席目には、右翼席に飛び込むソロ。２試合ぶりの本塁打は、ポストシーズン１３試合目で７号。ポストシーズン通算本塁打は２年で１０本となり、松井秀喜氏の持つ日本人記録に並んだ。３打席目までの３安打はいずれも長打と、当たりに当たっている。