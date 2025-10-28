【Japan Mobility Show 2025】 開催期間：10月30日～11月9日 会場：東京ビッグサイト 入場料 当日券：3,000円 前売り券：2,700円 アフター4：1,500円（16時以降に入場可） アーリーエントリー：3,500円（限定5,000枚/日） ※高校生以下は入場無料（高校生のアーリーエントリーは有料）

タカラトミーは、10月30日より開催されるイベント「Japan Mobility Show 2025」の展示情報を公開した。

今回同社は、東京ビッグサイト南展示棟にてトミカコーナーの出展を予定しており、「トミカ55周年自動車メーカーコラボプロジェクト」として、自動車メーカー5社の協力のもと、特別なデザインが施された5台の車両が登場。

またその他にも、物販コーナーでは「Japan Mobility Show 2025」開催を記念したトミカ12台と12台セットの販売を予定しているほか、「イベントオリジナルトミカプレミアム」より「トミカプレミアム 日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」と「トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」、「イベントオリジナルトミカ」より「tomica ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」「ドリームトミカ SP トミカとトムワゴン」「ドリームトミカ SP つむぱぱ」「のりのりタイムズ!! ティーくん＆のりタイカー」の販売を予定している。

さらに11月15日に発売予定の「ドリームトミカ No.179 ディズニーモータース ジュエリーウェイ ポティロン シンデレラ」と12月下旬に発売予定の「tomica GARAGE SILVER WHITE Standard Edition」の先行販売も実施予定である。

「Japan Mobility Show 2025開催記念トミカ」

価格：各880円

No.1 ダイハツ ムーヴ キャンバス

No.2 スバル レヴォーグ

No.3 日野ポンチョ

No.4 ホンダ フリード

No.5 いすゞ エルフ

No.6 マツダ ロードスター

No.7 三菱 トライトン

No.8 三菱ふそう エアロクィーン

No.9 日産 NISSAN GT-R

No.10 UDトラックス クオン ペンギン運搬車

No.11 スズキ ワゴンR スマイル

No.12 トヨタ GR 86

「Japan Mobility Show 2025開催記念トミカ 12台セット」

「イベントオリジナルトミカプレミアム」

価格：10,560円

「トミカプレミアム 日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」価格：1,210円

「トミカプレミアム NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」価格：1,210円

「イベントオリジナルトミカ」

「tomica ネッツ兵庫 BS GR86 トヨタ GR86」価格：990円

「ドリームトミカ SP トミカとトムワゴン」価格：880円

「ドリームトミカ SP つむぱぱ」価格：880円

「のりのりタイムズ!! ティーくん＆のりタイカー」価格：1,100円

「先行販売商品」

「ドリームトミカ No.179 ディズニーモータース ジュエリーウェイ ポティロン シンデレラ」価格：1,100円

「tomica GARAGE SILVER WHITE Standard Edition」価格：6,270円

販売日時情報

10月31日：13:30～19:00

11月1日（土）、3日（月・祝）、8日（土）：9:00～19:00

11月2日（日）、9日（日）：9:00～18:00

11月4日（火）～7日（金）：10:00～19:00

※一般公開日（土・日・祝）の9時～10時の時間帯は、アーリーエントリーチケットをお持ちの方のみ入場可

※10月29日～31日のプレスデー・オフィシャルデー・特別招待日も販売

※お1人様1車両につき3台まで

(C)ＴＯＭＹ

(C)ＴＯＭＹ／TSUMUPARA Inc.

(C)Disney