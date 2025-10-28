10月28日から始まる山上徹也被告の公判。日本の憲政史上最も長く一国の首相を務め、ある意味で最も著名な現役の政治家と言える安倍晋三元首相（享年67歳）が公衆の面前で銃撃され命を落とすという衝撃的な事件の容疑者が、ついに裁かれることになる。

【写真】銃撃後、SPに取り押さえられる山上被告。安倍元首相の墓前で手を合わせる昭恵夫人

前編記事「」では、弁護側の主張を中心に記した。後編では、検察側が主張すると想定される内容、そして事件の遺族である安倍昭恵氏がどのような意向を持っているのかについて、ジャーナリストで作家の鈴木エイト氏が解説する。

反省や謝罪の念は語られるのか

検察の主張を見て行こう。まず検察はこれまでの報道ベースでは、「山上徹也は教団の信者ではなく、統一教会との関係は薄い」として「被告人が追い詰められ自暴自棄になって起こした事件であり、統一教会については事件を正当化するためにあとから持ち出してきたものに過ぎない」といったもののようだ。

検察は山上を厳罰に処すため、計画性、悪質性、被害拡大の危険性、民主主義への脅威などを法廷で展開すると見られている。統一教会の問題、宗教的虐待の影響を斟酌しようとしない姿勢には、検察が事件の枠組み自体を狭めようとしているとさえ感じる。

この事件において、量刑を決める際の論点となりそうな要件をまとめてみた。以下は、この事件の加重要件と想定されるものである。

・被告人が高度な計画性を持ち・周到に準備していた点

・人が密集しているところへ発砲した点

・選挙活動中の要人を殺害した点

・自作銃・爆発物成分を使用した点

・社会不安・萎縮に与える影響の大きさ

・反省や謝罪があるかどうか

・代替手段がある（安倍元首相を殺害する必要があったのか）点

一方、以下は当該事件において想定される情状減軽の要件だ。山上本人の反省や謝罪の有無については現時点で不明のため、両方に入れた。

・被告人の利己性が低く、公益的動機を抱いていた点

・統一教会と自民党との癒着により、被告人の生活が改善される可能性が低かった点

・「他に手段が無い」と誤信してしまった点

・手段やタイミングを含め、第三者への危険を最小化しようとした点

・前科がなく、素行が良好な点

・反省や謝罪があるかどうか

・長期の心理的圧迫・家庭破綻等の背景

前編で言及したように、単独犯で前科もなく、被害者が一人の場合、量刑の"相場"はある程度絞ることができる。一方、被害者が影響の強い人物の人物の場合、量刑が重くなる傾向があるという。

安倍元首相の"落ち度"は認定されるのか

注目されるのは、被害者である安倍元首相の「落ち度」として何が認定されるのか、という点だ。仮に、安倍氏が統一教会の体制保護に寄与してきたという事実があったとしても、被害者としての「落ち度があった」とまでの判断はなされないだろう。安倍氏が直接、山上を挑発するなどしたわけはないからだ。

だが、山上が安倍氏について統一教会との関係や被害放置の状況をどのように認識していたかについては提示されるだろう。そして、山上がそう確信したことにどれほどの蓋然性があるのかについては斟酌される可能性がある。彼の認識が荒唐無稽なものではなく一定以上の合理性があったのか、山上がそう認識するだけの事実があったのかも焦点になる。その検証は法廷内で審理されるのものだけではなく、裁判の経過とともに私を含めたメディアが適宜報じていく必要がある。

検察側が請求している証人は目撃者、医師、警察官など。目撃者は事件発生時すぐ傍にいた佐藤啓参院議員、現在の役職は官房副長官である。他の証人は捜査に当たった警察官、手製銃の鑑定者、精神鑑定を行った医師や安倍氏を診た医師、解剖医などが想定される。銃撃手法や銃撃犯に関しては、山上以外の真犯人の存在を問う"陰謀論"もあったが、医師の証言などから安倍氏が命を落とした過程は詳細に示されるとみられる。スナイパー説などの陰謀論は沈静化していくだろう。

「なぜ夫が殺されなければならなかったのか…」

裁判における大きなポイントは安倍昭恵氏の存在だ。彼女は事件後の講演会において「恨みという感情を持たないようにしている」「山上徹也被告と会ってみたい、なぜ夫が殺されなければならなかったのか知りたい」との旨を語っている。被害者参加制度を使って昭恵氏の代理人が書面を読み上げる方針と報じられているが、公判期日に出席する可能性や、被害者遺族が優先的に傍聴できることから傍聴席に昭恵氏が座るケースもあり得る。そのタイミングは被告人質問や最終被告人陳述が行われる期日となるだろう。もしそうなった場合、安倍昭恵氏を前に山上徹也被告が何を語り、銃撃を行った際の思いを彼がどう答えるのか、この裁判における重要な場面となるだろう。

犯罪を起こし法規を破った被告人を、国が裁き適切な量刑を与えるのが刑事裁判の役割だ。真実を究明する場である法廷だが、型通りの公判だけでこの衝撃的な事件そのものを検証できるとは思えない。公判の内容を伝え、論点を詳細に報じて示すことが報道にかかわる者の責務であろう。

重大な社会問題が放置され、被害救済がなされてこなかった背景にはメディアの無関心もあると私はみている。この裁判でどのような報道を行うのか、メディアの姿勢も問われている。

【プロフィール】

鈴木エイト（すずき・えいと）／ジャーナリスト・作家。日本ペンクラブ理事、日本脱カルト協会理事、「やや日刊カルト新聞」主筆。統一教会問題を中心にカルト宗教問題について追い続けていた。著書に『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』『自民党の統一教会汚染２ 山上徹也からの伝言』（小学館）、『「山上徹也」とは何者だったのか』『NG記者だから見えるもの』（講談社＋α新書）、『統一教会との格闘、22年』（角川新書）。