【難読漢字】「埴輪」って読めますか？ 教科書で見たことある！

あなたは読めますか？

突然ですが、「埴輪」という漢字読めますか？

日本の歴史の教科書でおなじみですが、漢字は少し難しく感じるかもしれません。

気になる正解は……

「はにわ」でした！

「埴輪」の意味は、古墳（こふん）の周りや上に並べられた、素焼き（すやき）の土製品のことです。

「埴」は「はに」と読み、粘土（ねんど）や赤土を意味します。「輪」は文字通り円筒形を表しており、初期の埴輪が粘土で作られた円筒形であったことに由来します。

埴輪は、古墳を周囲の空間と区切る境界線としての役割や、墳丘の土が崩れるのを防ぐ役割があったとされます。また、家や馬、人物などをかたどった形象埴輪（けいしょうはにわ）は、故人の葬送儀礼や生前の威厳を示すために用いられました。

例文としては、「歴史の授業で、武人や馬の埴輪の模型を見た」「あの有名な踊る埴輪は、実は馬を引く人物だったという説がある」のように使われます。

埴輪は、文字の少なかった古墳時代の生活や文化を今に伝える、貴重な歴史の資料でもあります。

この機会に、読み方と意味をしっかり覚えておきましょう。

【難読漢字】「乍ら」って読めますか？ 毎日使っているはず…