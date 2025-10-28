¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¤µ¤¤¬¡Ä¡×Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂVS°ËÆ£¾¢±Ã²¦ ±¿Ì¿¤Î·èÀï¤Î¡Ö¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¶ð¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë ²òÀâ¼Ô¡È10ÉÃ¡É»ëÀþ¤¯¤®ÉÕ¤±
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÆ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê23¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬10·î28Æü¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Î¡Ö¾ïÈØ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÂÐ¶ÉÁ°¤Ë¤Ï¡¢µÏ¿·¸¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¶ð¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Ìó10ÉÃ´Ö¤Î¿¶¤ê¶ð¤¬²òÀâ¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤ª¼êËÜ¡×!? ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿10ÉÃ´Ö¤Î¿¶¤ê¶ð
¡¡ËÉ±Ò¤Ç3Ï¢ÇÆÃ£À®¤«¡¢¿·²¦ºÂ¤ÎÃÂÀ¸¤«¡£ÂçÃíÌÜ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦ºÂÀïÂè5¶É¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ÏÂè1¶É¤Ë¿¶¤ê¶ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Àè¸å¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª¶É¤ÏºÆÅÙ¿¶¤ê¶ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¶¤ê¶ð¤ÏÊâÊ¼¤ò5Ëç¼è¤Ã¤Æ¿¶¤êº®¤¼¤ÆÇòÉÛ¾å¤Ë»µ¤¡¢¶ð¤ÎÉ½Î¢¤ÎËç¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀè¼ê¡¦¸å¼ê¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¡£ºÇ½ª¶É¤ÎµÏ¿·¸¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ÅÄÀ²µª»°ÃÊ¤Ï¡ÖÆ£°æ²¦ºÂ¤Î¿¶¤êÊâÀè¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯À¼¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤ÎÃæ¤Ç¶ð¤ò¿¶¤Ã¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï¿ôÉÃÄøÅÙ¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ËÜ¶É¤Ï±¿Ì¿¤Î·èÀï¤È¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¡Ä¤ÏÌó10ÉÃ¤ËÅÏ¤ëÆþÇ°¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÀÄÅèÌ¤Íè¼·ÃÊ¤ÈËÜÅÄ¾®É´¹ç½÷Î®»ÍÃÊ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¿¶¤ê¶ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ê¶ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤È¶â¤¬3Ëç¤Ç°ËÆ£±Ã²¦¤ÎÀè¼ê¤Ë·èÄê¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤ÏÇòÉÛ¤Î¾å¤ÎÊâ¤ÎËç¿ô¤òÌÜ»ë¤·¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¡Ø¤¦¤ó¤¦¤ó¡Ù¤È¤¦¤Ê¤º¤ÀÅ¤«¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ê¡ÅÄ»°ÃÊ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÎµÏ¿·¸¤òÂ¿¿ôÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤À¡£²áµî¤Ë¤Ï2024Ç¯6·î¤ÎÂè9´ü±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡Éé¡¦Æ£°æ±Ã²¦ÂÐ°ËÆ£¼·ÃÊ¡Ê¸ª½ñ¤ÏÅö»þ¡Ë¤ÎºÇ½ªÂè5¶É¤Ç¤âµÏ¿·¸¤òÃ´Åö¤·¡¢ËÜ¶É¤ò¾å²ó¤ëÌó15ÉÃ´Ö¤Î¡ÈÄ¶¥í¥ó¥°¿¶¤ê¶ð¡É¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë