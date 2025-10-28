28日、小泉進次郎防衛大臣が、秋田県知事の「クマ被害に対する自衛隊派遣要請」意向についてコメントした。

【映像】秋田市街地を走り抜ける巨大なクマ

小泉大臣は会見で秋田県知事の要請意向について「有害鳥獣対策について防衛省・自衛隊はこれまでも自治体からの協力要請に基づき、任務遂行上支障のない範囲で必要な協力を行っている。具体的には自衛隊法第100条に基づき、捕獲した獣の輸送支援を実施した実績がある。このあと鈴木知事からツキノワグマによる被害防止対策への支援に係る緊急要望を私が直接受けるが、いただいた要望に対して国民の命と平和な暮らしが脅かされている状況に何ができるか速やかに検討して、できるところから進めていきたい」と述べた。

記者から「部隊を派遣することには前向きか？」と問われると「今クマの被害がでている地域、特に秋田県では間違いなく県民の命が失われている。平和な暮らしも脅かされているのは間違いない。この状況の中で、知事の要請に基づき何ができるか考えるのは当然のこと。鈴木知事は元自衛隊員でもある。『自衛隊は何でも屋ではなく、国防が最も重要』とご理解されたうえで、猟友会が相当な疲弊で、クマの輸送・解体でもかなり疲弊している。スーパーにクマが現れ、朝起きたら家の前にクマがいるかもしれない。秋田県の方と電話で話したのだが、毎朝家の扉を開ける前にガチャガチャとあえて音を出してから開ける、そういう不安の現状を聞いている。子どもたちの通学も集団登下校をやられているところもある。今は平和な暮らしではなく不安な日々を過ごしている。知事からも駆除を自衛隊にやってほしいという思いではなく、駆除に伴う負担、やむにやまれず自衛隊に、という思いだと聞いているのでこれから担当間で詰める」と説明した。

自衛隊災害派遣を実施する上での「非代替性」については「具体的に何をやるのか、このあと話をしたうえでどのような整理が必要か考える。災害派遣にあたるかどうかは置いておいて、今の状況は間違いなく緊急を要する話。毎日クマによる被害が伝えられ、毎日人の命が失われている。警察の銃では対応できない状況を考えれば、今の体制だけで対応できないのは一般常識からは当然のこと。その上で、自衛隊の命を預かる防衛大臣として自衛隊員に対して新たな要請に対して士気高く取り組んでもらうよう対応を考える必要がある」と述べた。

また、猟友会に代わって自衛隊がクマを駆除する必要性を問われると「今自衛隊法100条の中では過去のエゾシカも含めて輸送はできるが駆除という規定がないのはそのとおり。これを踏まえて今後法体系や対応のあり方をどうするかということは、これは防衛省だけではなく政府全体で考えていく必要性も出てきている」「自衛隊はそもそも、クマの駆除などに対応するための訓練をしているわけでもないということもご理解いただきたい」と、今の時点で自衛隊が銃を撃つなどして直接クマを駆除することは難しいという見方を示した。

（ABEMA NEWS）



