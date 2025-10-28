◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が2点ビハインドの5回にタイムリーを放ち、雄たけびを上げました。

2-4の5回、1アウト1塁の場面で先発のマックス・シャーザー投手に代わり、左腕メーソン・フルハーチ投手と対戦。5球連続スイーパーを投じる中、6球目、インコースに入ったスイーパーを左中間にはじきかえし、1塁ランナーのキケ・ヘルナンデス選手が一気にホームイン。二塁打を放った大谷選手は塁上で雄たけびを上げました。

さらにその後、フレディ・フリーマン選手のタイムリーで大谷選手が同点のホームイン。試合を振り出しに戻しています。

大谷選手は第1打席、得点にはつながりませんでしたが、ライト線への二塁打を記録。3回の第2打席では、通算221勝右腕シャーザー投手が投じたインコース高めのストレートをライトスタンドへ運び、ワールドシリーズ2本目のアーチを放ちました。

この試合、3打席連続安打、すべてが長打と躍動しています。