高齢の親をもつ40〜50代に多いのが「親の心配」の悩みでしょう。親が70代後半から80代に差しかかると、ケガや病気による介護はもちろん、相続をはじめとした「万が一の場合」への備えなど、悩みは尽きません。なかには「親のために同居してあげたほうが良いのでは」と考える人もいるのではないでしょうか。しかし、“子との同居を喜ぶ親ばかりではない”点には注意が必要です。息子からの同居の提案を“頑なに拒む”80歳女性の例を紹介します。

私は大丈夫だから…息子からの同居申し出を拒む80歳母

――母さん、ひとり暮らしもいろいろと大変だろう。そろそろ一緒に暮らさないか？

会社員の一郎さん（仮名・55歳）は実家に帰省するたび、母の幸恵さん（仮名・80歳）に同居を提案します。高齢の母の体調や生活費などを心配した、純粋な親切心からでした。

ところが幸恵さんは、息子の思いやりに感謝しつつも、頑なに拒みます。

「ありがとうね。でもいいのよ、私は大丈夫だから。心配しないで」

その理由は“遠慮”ではない、意外な理由が隠されていたのです。

同居を“頑なに拒む”理由

幸恵さんは夫を早くに亡くし、現在は月におよそ7万円の年金で暮らしています。

近所のスーパーで見切り品を買い、ベランダのプランターで野菜を育てるなど、つつましくも工夫を重ねながら、豊かな生活を送っていました。

一郎さんはそんな母を案じ、「経済的に苦しいのでは？」と思っていたのですが、幸恵さんは明るくこう言います。

「毎日ご飯も食べているし、病気もしていないしね。お金の心配もないから」

実は幸恵さんには、息子たちには言っていない秘密がありました。

それは夫が亡くなる前から少しずつ貯めてきた「へそくり」です。

そのへそくりは、金融商品をあわせると約4,000万円にものぼります。

もしもの時のためにと思い、貯金や投資信託などをコツコツ続けた結果、資産が想像以上に増えていたのです。そのため、息子たちに金銭的な援助を依頼するつもりはまったくありません。

そして幸恵さんには、たとえ金銭的に苦しくとも「絶対に同居しない」と心に誓うもう一つの理由がありました。

幸恵さんが同居を拒む「最大の理由」

幸恵さんが同居を頑なに拒むのは、ずばり「長男の妻との関係」が原因でした。

明確に「どちらが悪い」というわけではありません。しかし、長年の小さな価値観の違いが積み重なった結果、幸恵さんは「息子が愛した相手をこれ以上嫌いになりたくない」と、距離を置いた関係を選んだのでした。

しかし、そんなことを愛する息子に言えるはずもなく、幸恵さんは「質素でも、自分のペースで暮らしたいのよ。とにかく私のことは心配いらないから」と話を切り上げます。

「せっかく自分が心配してやっているのに……」と納得のいかない一郎さん。しかし、いくら説得しても暖簾に腕押しで、母・幸恵さんの心は一向に動きませんでした。

幸恵さん・一郎さん親子に潜む“思わぬリスク”

幸恵さんのように「子どもに頼らず、自分のお金で暮らす」という選択は決して悪いものではありません。「子どもに迷惑をかけている」といった気持ちから相手に気を遣ったり、罪悪感を抱いたりすることなく、自由を満喫できます。

しかし、ここで注意しておきたいのが「相続」の問題です。

息子に知らせていない4,000万円の存在は、幸恵さんの死後に相続の場で明らかになるでしょう。

もしも一郎さんに兄弟がいれば「母が隠していた財産があったのか」と驚き、分配を巡ってトラブルになる可能性があります。

まとまった金額や不動産があれば兄弟間で「取り分」をめぐる争いが起こりやすくなります。へそくりは自分の老後のために積み立てたものでも相続段階で“争族”の火種になってしまうことは珍しくありません。

争族を防ぐためにできること

幸恵さんのようなケースでは、次の3つの対策が有効です。

1．財産の見える化……エンディングノートや財産一覧を作って子どもに存在を知らせておく。

2．遺言書の作成……「誰にどのように分けるか」を明確に残しておけばトラブル防止に有効。

3．専門家への相談……第三者の専門家を活用しながら、相続税や分配方法を事前に検討する。

幸恵さんのように「家族に迷惑をかけたくない」と思う人ほど、元気なうちに準備しておきましょう。

幸恵さんが逝去…“恐れていた事態”に

一見すると「年金月7万円の厳しい生活」を送る80歳の独居老人。しかしその実態は、子どもに打ち明けていないへそくりで、悠々自適な日々を満喫する経済的に自立した女性でした。

老後を「一人で穏やかに過ごしたい」という母親の選択は尊重すべきものでしょう。しかし、相続の局面では隠された資産が大きな問題を招く恐れがあります。

実際、一郎さんは幸恵さんの死後に「母親のへそくり」を発見。

思わぬ遺産を巡って兄弟関係が悪化するなか「へそくりのことを黙っていたのは仕方ないけど、遺言書などの生前対策はきちんとやっていてほしかった」と思わずにはいられませんでした。

老後の生活を穏やかに過ごすことと、家族の絆を守ること。その両立には「正直に伝える勇気」と「事前の準備」が欠かせません。

相続は「家族の話し合い」で解決できると思われがちですが、実際には感情が絡み合って思わぬ争いに発展するケースが多くあります。

「仲が良いし大人なんだから、当人たちで話し合えば大丈夫」と考えている親は想像以上に多いです。そのため、実際には話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停にまで発展することも少なくありません。

「うちは大丈夫」などと油断することなく、元気なうちに財産を整理し、遺言書やエンディングノートで「遺族がもめないための指針」を遺しておきましょう。

武田 拓也

株式会社FAMORE

代表取締役