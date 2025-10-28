切実すぎる金銭事情。元AKB48の福留光帆が10月24日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。共演モデルの家柄を知り、「お金貸してください」とお願いする場面があった。

【映像】福留光帆「お金貸して！」セレブモデルに懇願のシーン

この日、福留は当番組初出演。プライベートでも仲良しだというMCの安田大サーカス・クロちゃんらと大好きなボートレースを楽しむうち、クロちゃんが共演のギャルモデル・犬嶋英沙について触れた。犬嶋は当番組で「英沙夫人」とのあだ名で親しまれている。クロちゃんは「英沙夫人はさ、本当に金持ちっていうか夫人。夫妻なの、親が」と説明。犬嶋も「あの、フィリピンの元大統領の家系なんです」と告げた。

この事実に、福留は「ちょっと待ってくださいよ」と即反応。そのまま「お金貸してください」と懇願し、「マジで貸してください。もうやばいのよ…」と嘆いた。これにクロちゃんが「マジではダメなの。あんた、使い過ぎなのよ！」とツッコミを入れると、福留は「今（収録日）、24日？」と確認。クロちゃんが「24日」と返すと「一番お金ない」と頭を抱え、共演者たちが「そっか、給料日（前）だ」「ええー！？」などと笑う中、「（給料日は）10日なんですよ。17日くらいからお金なくなる」「助けてくれ、誰か」などと続けた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）