綿のやさしさと遠赤外線の力を融合！ベルメゾン新作インナーが話題

寒さが深まる季節にぴったりの注目インナーが登場です。株式会社りらいぶと千趣会が初コラボした「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」は、人気シリーズ「Hotcott（ホットコット）」のやさしい肌触りに“リライブ加工”をプラス。着るだけで血行促進をサポートし、冷えや乾燥が気になる季節も心地よく過ごせる1枚です。

ベルメゾンの人気「ホットコット」とリライブが夢のコラボ

シリーズ累計1600万枚を突破したベルメゾンの人気インナー「ホットコット」。肌ざわりの良い綿混素材で、敏感肌の方にもやさしく寄り添う定番シリーズです。

今回登場した「【リライブコラボ】綿混あったかインナー」は、この「ホットコット」にリライブ独自の遠赤外線加工を施した特別仕様。

着るだけで血行を促進し、冷えやこりをやわらげながら、冬の毎日を快適にサポートします。

トリンプの秋冬新作「秘めわざ」♡360度美ボディを叶える新感覚インナー

血行促進×あたたかさ♡機能性と心地よさを両立

「リライブ加工」とは、特殊な鉱石を含むインクをプリントすることで、遠赤外線の輻射効果により血行を促進する独自技術。

腹部に2本、背中上部に4本、背中下部に2本のプリントを配置し、体全体をやさしく包み込みます。

綿95％の生地はやわらかく、吸湿発熱素材で薄手でもしっかりあたたか。背中が出にくい長め丈の設計で、動いてもズレにくく、一日中快適です。重ね着してもごわつかず、日常使いにもおすすめ♪

価格・カラー・サイズ展開もチェック！

「【リライブコラボ】綿混あったかインナー・クルーネック長袖レディース」は、ブラックの1色展開で、サイズはM・L・LLの3サイズ。価格は8,990円（税込）です。

ベルメゾンの通販サイト「ベルメゾンネット」にて、2025年9月29日（月）より販売スタート。

ホットコットのやさしさと、リライブの機能性が融合した新しい冬インナーを、ぜひチェックしてみて。

冬をもっと快適に♡毎日に寄り添うベルメゾンインナー

冷えが気になる季節こそ、インナー選びで差がつく時期。ベルメゾン×リライブのコラボインナーは、あたたかさと着心地、そして血行促進という機能美を一枚に詰め込んだ逸品です。

着るだけで体がふんわりと温まり、寒い朝の支度も心地よく♡

冬の日常に寄り添う新しい「ホットコット」で、今年の冬をもっとあたたかく、美しく楽しみましょう。