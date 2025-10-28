高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の第22回が10月28日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】ヘブンと握手するトキ

松江に上陸したヘブンは、通訳の錦織の話もろくに聞かず、勝手に松江の街を歩きまわるという展開が描かれました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月28日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ついにアメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウさん）が松江に上陸した。

大興奮の観衆の中、知事の江藤（佐野史郎さん）や通訳で呼ばれた英語教師・錦織（吉沢亮さん）が出迎える。知事らに連れられて移動するヘブンだったが、初めて訪れた日本に興味津々。

錦織の話も聞かず、勝手に興味がある方へと歩き出してしまうのだった。

一方、帰宅中のトキとサワ（円井わんさん）はひょんなことからヘブンと話すことに。

遊郭の三味線に感動したヘブンはそのまま松野家の方向へ。家の前にいた勘右衛門はヘブンを見つけると、木刀で斬りつけようとする。

錦織はヘブンをかばい、トキ、サワはなんとか勘右衛門を止める。

さらにヘブンは松江での滞在先を勝手に変更。花田旅館に宿泊することに。

ヘブンに振り回され続けた錦織だったが――。

＜視聴者の声＞

自由気ままに振る舞うヘブンと、振り回される錦織に注目した人が多く、SNSやコメントにはさまざまな声が寄せられました。

「ヘブン先生に振り回されて右往左往する錦織さん、ぜんぜん″大盤石″じゃなくて笑う」

「ヘブン先生きっとお偉い先生なのに子どもみたいな好奇心旺盛に歩き回る姿がとても可愛らしかった」

「ウッキウキの目で見てるヘブン先生と顔ひきつってる錦織さん最高過ぎる」

「ヘブンさん、お偉いさんとの会食より自分で探すニッポンの方が楽しいね。ワクワクしてる」

などの声が寄せられました。

勘右衛門は木刀を…

勘右衛門は、ヘブンを見かけると「隠岐で異国船見張り番を務めたこのわしがお役目を果たす時が」とつぶやき木刀を構えます。

それに対し、ヘブンは「会いたかった」「お会いできて光栄…」と英語で話します。

「ペリー、覚悟！」と木刀で斬りつけようとする勘右衛門をサワとトキが抑え、錦織はヘブンをかばい、どうにか２人を引き離しました。

ヘブンは「サムライ、すごい」とつぶやいて去りました。

「異人に激しい敵意をぶつけるおじじ様だけど、これからどういう経過を辿ってヘブンを受け入れていくのか、楽しみ」

「ヘブン先生に切りかかるラストサムライおじじに大爆笑だけど、おじじの過去のお役目と後悔を思うと切ない」

「トキと銀二郎さんをあんなに苦しめた、「ラストサムライ」なおじじを、ヘブン先生は無効化してしまう。地獄の全てをひっくり返してしまう人がやってきた…」

と勘右衛門との対決に注目した人が目立ちました。