今季4勝！ 佐久間朱莉が絶対に手放せないエースドライバーとエースパターは？
今季4勝目を挙げ、メルセデス・ランキング1位を走る佐久間朱莉。そんな彼女には、絶対的な信頼を寄せるギアがある。
【写真】エースドライバーは安心感抜群の10Kヘッド！ エースパターはコンパクトなマレット型
佐久間が昨年から使用しているのは、ピン『G430 MAX 10K』（9度）ヘッドに『レジオフォーミュラB＋ S55』シャフトを組み合わせたドライバーだ。現在、最新モデルの『G440』がアマチュアゴルファーの間で人気を集めているが、なぜ彼女はあえて『G430 MAX 10K』を使い続けているのだろうか。「『レジオフォーミュラB＋ S55』は強い球が出て、風の影響も受けにくいんです。弾道も高すぎず低すぎず、スピン量も安定しています。ミスヒットに強い『G430 MAX 10K』との組み合わせはすごく良くて、この安定感を信頼しています。『G440』の感触も良かったんですが……」また、今季新たに導入し、次々にバーディパットを沈めているのが、新モデルのピン『スコッツデール DS72』だ。同モデルは鈴木愛も使用しているという。「私は“弾く”ような打感があまり好きではなく、少し柔らかい打感のほうが好みなんです。だから前のモデル（『DS72 2021』）からなかなか替えられなかったんですが、今のモデルは打感がちょうどよくて替えました。ボールがスーッと伸びてコロがる感じも気に入っています」エースドライバーとエースパター、どちらにも絶大な信頼を置く佐久間。そのギアとともに、彼女の勝利はまだまだ積み重なっていきそうだ。【佐久間朱莉のクラブセッティング】1W：ピン G430 MAX 10K（9度、レジオフォーミュラB＋S55）3W：ピン G430 MAX（16度、レジオフォーミュラM+ 55S／65S）4・5U：ピン G430（22・26度、N.S.PRO G.O.S.T プロトタイプ）5I：ピン i240（N.S.PRO MODUS? HYBRID G.O.S.T)6I〜PW：ピン BLUEPRINT S（N.S.PROプロト S)50・54・58度：ピン S159（N.S.PRO 950GH neo S）PT： ピン スコッツデール DS72BALL：タイトリスト PRO V1x◇ ◇ ◇佐久間のギアを調査。関連記事『今季3勝の佐久間朱莉が使用する『N.S.PRO neo』プロト＆『G.O.S.T』プロト 新投入シャフトの正体とは？』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今季3勝の佐久間朱莉が使用する『N.S.PRO neo』プロト＆『G.O.S.T』プロト 新投入シャフトの正体とは？
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
中古UTの人気1位は、佐久間朱莉や古江彩佳が使うピンの22年モデル！ 3位は木村彩子愛用の20年モデル【中古ギアランキング】
今季獲得賞金1億円突破！ 絶好調の佐久間朱莉はバンカーで2種類のショットを使い分ける【優勝者のスイング】
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】
【写真】エースドライバーは安心感抜群の10Kヘッド！ エースパターはコンパクトなマレット型
佐久間が昨年から使用しているのは、ピン『G430 MAX 10K』（9度）ヘッドに『レジオフォーミュラB＋ S55』シャフトを組み合わせたドライバーだ。現在、最新モデルの『G440』がアマチュアゴルファーの間で人気を集めているが、なぜ彼女はあえて『G430 MAX 10K』を使い続けているのだろうか。「『レジオフォーミュラB＋ S55』は強い球が出て、風の影響も受けにくいんです。弾道も高すぎず低すぎず、スピン量も安定しています。ミスヒットに強い『G430 MAX 10K』との組み合わせはすごく良くて、この安定感を信頼しています。『G440』の感触も良かったんですが……」また、今季新たに導入し、次々にバーディパットを沈めているのが、新モデルのピン『スコッツデール DS72』だ。同モデルは鈴木愛も使用しているという。「私は“弾く”ような打感があまり好きではなく、少し柔らかい打感のほうが好みなんです。だから前のモデル（『DS72 2021』）からなかなか替えられなかったんですが、今のモデルは打感がちょうどよくて替えました。ボールがスーッと伸びてコロがる感じも気に入っています」エースドライバーとエースパター、どちらにも絶大な信頼を置く佐久間。そのギアとともに、彼女の勝利はまだまだ積み重なっていきそうだ。【佐久間朱莉のクラブセッティング】1W：ピン G430 MAX 10K（9度、レジオフォーミュラB＋S55）3W：ピン G430 MAX（16度、レジオフォーミュラM+ 55S／65S）4・5U：ピン G430（22・26度、N.S.PRO G.O.S.T プロトタイプ）5I：ピン i240（N.S.PRO MODUS? HYBRID G.O.S.T)6I〜PW：ピン BLUEPRINT S（N.S.PROプロト S)50・54・58度：ピン S159（N.S.PRO 950GH neo S）PT： ピン スコッツデール DS72BALL：タイトリスト PRO V1x◇ ◇ ◇佐久間のギアを調査。関連記事『今季3勝の佐久間朱莉が使用する『N.S.PRO neo』プロト＆『G.O.S.T』プロト 新投入シャフトの正体とは？』を読めば、その秘密がわかる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
今季3勝の佐久間朱莉が使用する『N.S.PRO neo』プロト＆『G.O.S.T』プロト 新投入シャフトの正体とは？
79mm前後に人気モデルが集中！ 最新アイアンの性格は“ブレード長”で8割決まる【アイアン41モデル比較】
中古UTの人気1位は、佐久間朱莉や古江彩佳が使うピンの22年モデル！ 3位は木村彩子愛用の20年モデル【中古ギアランキング】
今季獲得賞金1億円突破！ 絶好調の佐久間朱莉はバンカーで2種類のショットを使い分ける【優勝者のスイング】
青木香奈子が髪をほどいたらこうなる【女子プロ写真】