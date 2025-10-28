ゴルフが大好きな剛力彩芽がクラブメーカーのアンバサダーに就任 「うれしいっ！しあわせっ！」と意欲満々
人気女優の剛力彩芽が自身のインスタグラムを更新。「お知らせですっ」と元気よく書き始めると、「この度、HONMAゴルフのアンバサダーに就任させていただくことになりました」「うれしいっ！しあわせっ！」と投稿した。
【写真】動画の公開が楽しみ？ 剛力彩芽のパワフルなフィニッシュ【本人のInstagramより】
「ゴルフは大好きなスポーツのひとつ」という剛力。続けて「伝統」という言葉が大好きであることを明かすと、「60年以上続くHONMAゴルフさんの丁寧で美しく ひとつひとつに愛情を込めて手仕事で作り上げる職人の皆さんにはもう尊敬するばかりです」と、あらためて丁寧なクラブづくりを称賛した。アンバサダーとしての仕事の第一弾として、山形県にある酒田工場を訪問した様子はYouTubeで公開中だ。そして「いやぁ…みなさんに、ゴルフスイングをいつか見せたいっ」「あっ、それか、いつかみんなでゴルフ周ったり？笑」「そういうのも楽しそうっ」とファンの期待を膨らませる発言も。「これからどんどんゴルフの投稿も増えていく(予定！笑 ですのでみなさま、ぜひっ楽しんでいただけたら嬉しいです」と投稿を締めくくった。投稿を見た友人から「あやめちゃん、ゴルフするの〜？！」と問われると「しますよおおおー！」と返答。ファンからは「かっ飛ばしてる後ろ姿がかっこいい」「ゴルフしてるところを見たいなぁ」「いつか一緒に周ったり…なんてことがあるなら 私ももっと練習頑張ります」など、たくさんのコメントが寄せられていた。投稿では酒田工場を訪問した時の写真を中心に公開されたが、最後の1枚はフィニッシュの後ろ姿。いつかはスイングやラウンドをする姿が動画で公開されることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
河本結・渋野日向子・大里桃子の同期生トリオが予選ラウンドで同組に プロテストから7年が経過「いろいろ感慨深いものがあるなぁ。。。」
畑岡奈紗がエースキャディと初めてのラウンド ファンなら気になるゴルフの腕前はいかに？
【写真】動画の公開が楽しみ？ 剛力彩芽のパワフルなフィニッシュ【本人のInstagramより】
「ゴルフは大好きなスポーツのひとつ」という剛力。続けて「伝統」という言葉が大好きであることを明かすと、「60年以上続くHONMAゴルフさんの丁寧で美しく ひとつひとつに愛情を込めて手仕事で作り上げる職人の皆さんにはもう尊敬するばかりです」と、あらためて丁寧なクラブづくりを称賛した。アンバサダーとしての仕事の第一弾として、山形県にある酒田工場を訪問した様子はYouTubeで公開中だ。そして「いやぁ…みなさんに、ゴルフスイングをいつか見せたいっ」「あっ、それか、いつかみんなでゴルフ周ったり？笑」「そういうのも楽しそうっ」とファンの期待を膨らませる発言も。「これからどんどんゴルフの投稿も増えていく(予定！笑 ですのでみなさま、ぜひっ楽しんでいただけたら嬉しいです」と投稿を締めくくった。投稿を見た友人から「あやめちゃん、ゴルフするの〜？！」と問われると「しますよおおおー！」と返答。ファンからは「かっ飛ばしてる後ろ姿がかっこいい」「ゴルフしてるところを見たいなぁ」「いつか一緒に周ったり…なんてことがあるなら 私ももっと練習頑張ります」など、たくさんのコメントが寄せられていた。投稿では酒田工場を訪問した時の写真を中心に公開されたが、最後の1枚はフィニッシュの後ろ姿。いつかはスイングやラウンドをする姿が動画で公開されることをファンは楽しみに待っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
河本結・渋野日向子・大里桃子の同期生トリオが予選ラウンドで同組に プロテストから7年が経過「いろいろ感慨深いものがあるなぁ。。。」
畑岡奈紗がエースキャディと初めてのラウンド ファンなら気になるゴルフの腕前はいかに？