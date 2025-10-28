出会えるのは1ヶ月だけ ねんりん家の『ショコラフォンデュバーム』が登場
東京・銀座に本店を構える｢ねんりん家｣は、11月1日から30日頃までの期間限定で毎冬恒例『ショコラフォンデュバーム』（税込1566円）を発売する。
【写真】チョコがとろ〜り『ショコラフォンデュバーム』アレンジレシピ
同店は、真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在では東京を代表する味として愛されている。
同商品は、ショコラのバームクーヘンにショコラを流しかけた、冬ならではの一品。昨年はショコラファンの声にこたえて、うわがけチョコを増量。そのおいしさは変わらず、今年はうわがけチョコのカカオ分を1.5倍増量した。さらに深まったショコラの味わいと、とろけるフォンデュ感を楽しめる。
チョコレートの源である“カカオマス”と“ココア”を生地に練りこみ、一層一層を繊細に焼き上げたショコラのバームクーヘン。そのバームクーヘンを包み込むように、ショコラを一面にとろりと流しかけた。ふんわりしっとり食感のバームクーヘンに絡む、くちどけの良いショコラ。まるで、チョコレートのバームクーヘンをチョコフォンデュしたような、デザート仕立ての一品となっている。
そのままでも、温めてもおいしく食べられ、作り方は簡単。皿に移し替えて電子レンジでラップをかけずに1個あたり500Wで40秒（600Wなら35秒）温めると、チョコレートはとろり、バームクーヘンはふんわりしっとりに。出来たてバームクーヘンをチョコフォンデュしたようなおいしさを堪能できる。
