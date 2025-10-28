大橋和也、もこもこ＆もぐもぐ姿にほっこり「あったかくして待ってるで」 『関西ウォーカー2025-26冬』表紙
7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、30日発売の『関西ウォーカー2025-26冬』（KADOKAWA）表紙に4年ぶりに登場する。日帰り温泉＆冬グルメなど冬遊びを大特集。大橋による “もこもこもぐもぐ”おこもりグラビアが展開される。
【先行カット】”彼氏感”満載！毛布に包まり寝そべる大橋和也
10ページのグラビアでは、「あったかくして待ってるで」をテーマにリラックスした表情を見せた大橋。大好きな冬や念願のドーム公演、さまざまな仕事に対する思いをたっぷり語っている。
今号のメイン特集は「日帰り温泉＆冬グルメ旅」。日帰りで名湯とグルメを楽しむおでかけコースを始めラーメンの新店や最新のイルミネーションなどを紹介する。グルメやスーパー銭湯の割引クーポン企画など、お得に遊べる情報も満載となる。翌2月まで使える保存版となっており、関西エリアを中心とした書店やコンビニ、ECサイトなどで購入が可能となる。
【先行カット】”彼氏感”満載！毛布に包まり寝そべる大橋和也
10ページのグラビアでは、「あったかくして待ってるで」をテーマにリラックスした表情を見せた大橋。大好きな冬や念願のドーム公演、さまざまな仕事に対する思いをたっぷり語っている。
今号のメイン特集は「日帰り温泉＆冬グルメ旅」。日帰りで名湯とグルメを楽しむおでかけコースを始めラーメンの新店や最新のイルミネーションなどを紹介する。グルメやスーパー銭湯の割引クーポン企画など、お得に遊べる情報も満載となる。翌2月まで使える保存版となっており、関西エリアを中心とした書店やコンビニ、ECサイトなどで購入が可能となる。