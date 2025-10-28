『鬼平犯科帳』朗読劇 浪川大輔、岡本信彦、森川智之、大塚明夫ら13人も参戦
2026年1月29日・30日に東京・浅草公会堂で上演される『時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』の追加キャストとして、浪川大輔、岡本信彦、森川智之、大塚明夫、豊永利行、山中真尋、逢坂良太、戸松遥、日笠陽子、井上喜久子、山像かおり、真山亜子、ちふゆの出演が決定した。
『時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』追加キャスト13人
すでに主人公“鬼平”こと長谷川平蔵役の堀内賢雄のほか、高木渉、三上哲、佐々木勝彦、井上和彦、中尾隆聖の出演は発表済み。今回の追加キャスト13人の出演とあわせて、各キャストの配役も明らかになった。
1月29日夜の部、30日昼の部・夜の部の全3回。チケットは、11月1日10時から発売(先着順)される。
各回キャストサイン入り台本に加え、堀内賢雄によるお渡し会の特典がついた数量限定の「プレミアムチケット」も発売。各回終演後には一部キャストによるアフタートークも開催予定だ。
『時代劇専門チャンネル presents プレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』追加キャスト13人
1月29日夜の部、30日昼の部・夜の部の全3回。チケットは、11月1日10時から発売(先着順)される。
各回キャストサイン入り台本に加え、堀内賢雄によるお渡し会の特典がついた数量限定の「プレミアムチケット」も発売。各回終演後には一部キャストによるアフタートークも開催予定だ。