ヤンキースの元スーパースターで米ＦＯＸスポーツの解説者を務めるデレク・ジーター氏（５１）がまた軽口を叩いてヒンシュクを買った。

ジーター氏は同局番組で４度目のワールドシリーズ制覇を狙うドジャースのベッツにインタビューした際に「チャンピオンリングをいくつ持っている？」と聞き、ベッツが「３個だよ」と答えると「２個半ね」とからかった。

ベッツも笑うしかなく、ジーターは「冗談だよ、冗談。２０２０年のドジャース優勝を貶めようとする人たちがいるから、冗談だよ。でもそうじゃないということは分かっている。敏感なドジャースファンへの冗談さ」と必死に取り繕った。

ベッツはレッドソックス時代から数えて３度のワールドシリーズ優勝を経験したが、２度目の２０２０年はコロナウイルス感染の影響で６０試合の短縮シーズンだけに１個にカウントできるの？というわけだ。

これまでも「大谷翔平は世界最高の選手ではない」との発言が波紋を呼び、ブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦で完投した山本にも「完投なんかできるわけないと思っていた」と中継で話していた。

今回もＳＮＳでは「面白くない。なんて嫌な奴だ」「短縮の試合数は全チーム同じだろ。なぜ君たちは勝てなかったんだ」「ジーターは本気で言っていると分かっている」と批判の声が上がっている。

ベッツとは互いを認め合う間柄だが、ヤンキースのスーパースターとして君臨し、５個のチャンピオンリングを持っている。言葉の端々に「ドジャース時代」を認めたくない思いがうかがえる。