人気YouTuberのはじめしゃちょーさん（32）が2025年10月25日にYouTuberのカノックスターさんの動画に出演し、今後のYouTubeに妻が出演する可能性について明かした。

「（妻が）どんな人かは見てる人に伝えたくて」

はじめさんは8月30日に結婚したことを発表。妻は「一般人」と明かしつつ、9月28日に公開した動画では、妻が声のみ出演し、年齢が20代前半であることなどが明かされた。

25日、カノックスターさんの動画にゲスト出演したはじめさんは、トークの中で「（妻の）顔とかは出したくないんですよ」と妻をYouTubeに出演させることに抵抗があることを告白。

その理由について、はじめさんは「細かい部分を出して、大事な人がとやかく言われるのもイヤ」と説明しつつも、一方で「今後人生ずっと一緒にいる人だからある程度、どんな人かは見てる人に伝えたくて」と明かした。

だから、はじめさんが「このバランスがほんとに難しくて」と嘆くと、カノックスターさんは、「YouTubやってるから、出さないって選択肢ないですもんね」と共感していた。

「思ってる部分を発信したいなとは思う」

はじめさんによると、妻についての情報を完全に隠した場合、YouTubeで話せることが少なくなってしまうそうだ。妻自身は「そんなにしゃしゃり出たくない」と話しているという。「なにも出しません、はないと思うんだけど、あとはほんとバランスの（問題）」と話していた。

また、はじめさんは、「自分も今まで通り、はじめしゃちょーっぽい動画を出したいと思ってるから」と明かし、「結婚生活始まって人生の大きな部分は占めてるから、思ってる部分を発信したいなとは思う」と今後の方針について示唆していた。