病は気から。

脳の研究をしている学者の一人として、古くから伝わるこのことわざは真理を突いていると思います。

気持ちがたるんでいるから体調を崩すのだ、気合いさえあれば病気なんて吹っ飛んでいく――。病は気からというと、このような根性論をイメージする人もいるかもしれません。しかし、私が指摘したいのはそういう話ではありません。

「気＝精神」、すなわち「脳」の働きに不調が起きれば、身体に影響を及ぼす。例えば、うつで「気＝脳の状態」が不調の人は、痛みをより感じやすくなったり、風邪をひきやすくなったりします。なぜなら、脳と身体全体の免疫は相互に影響し合っているからです。これを脳-免疫相関と言います。相関しているということは、例えば高齢読者が特に気になるであろう認知症についても、“脳だけ”の問題ではなく、身体全体の免疫の不具合によってもたらされる可能性が考えられるのです。

いずれにしても、病は気からということわざは、脳研究の観点から「科学的に正しい」といえます。

「身体→脳」で影響を及ぼす流れも

脳は身体の中でも特別な部位である。そうイメージしている人も多いと思います。確かに、私たちの身体の司令塔である脳は、グリア細胞からなる独自の免疫系（免疫システム）で特別に守られています。血液脳関門と呼ばれる鉄壁の守りにより、他の臓器から影響を受けにくいように保護されているのです。これを脳の免疫特権と言います。

このように脳は「特別」でありながらも、一方、近年の研究で「完全に特別」というわけではないことが明らかになってきています。司令塔である脳から身体の各部位に命令が届けられる「脳→身体」の一方通行ではなく、他の臓器の炎症が脳に関係する、つまり「身体→脳」という流れで影響を及ぼす場合もあることが分かってきたのです。

具体的な例で見てみます。最近、歯周病を放っておくと認知症になりやすいことが指摘されています。これも脳-免疫相関で説明が可能です。歯周病とは、口腔内で何らかの慢性的な炎症が起きている状態といえます。口腔内で悪さをしているその炎症性物質が、脳-免疫相関によってグリア細胞の働きを低下させ、メンタルを不調に陥らせたり、ひいては認知症の要因の一つになったりすると考えられるのです。

43％が「慢性的に疲れている」

実は、脳-免疫相関をあまり難しく捉える必要はないのかもしれません。「腸（はらわた）が煮えくり返る」、あるいは「五臓六腑に染み渡る」といった表現があります。「気持ち＝脳」の動きを「内臓」を使って表しているわけですが、私たちにとって、脳と身体が相互に影響し合っているという感覚は、意外と身近なものといえるのではないでしょうか。

もう一つ脳-免疫相関の具体的な例を挙げておきましょう。コロナ禍では、感染後、一定期間がたつと咳や高熱などの症状は治まるものの、頭がボーッとする状態がずっと続く「ブレインフォグ」が問題になりました。本来、呼吸器などに大きな害を与えるはずの新型コロナウイルスが、なぜ頭（＝脳）に影響を及ぼすのか。この問題も、やはり脳-免疫相関で説明が可能なのです。

続いては、日々の生活で私たちを悩ませている「疲労」について、免疫が健全に働かないことによる「脳細胞の炎症」という観点から分析してみたいと思います。

一般社団法人日本リカバリ―協会の調査によると、2020年に「自分は元気だ」と答えた人は17.7％だったのに対し、「慢性的に疲れている」と回答した人は43.1％にも達しています。忙しく、ストレスフルな現代人にとって、やはり疲労は健康上の大きな問題なのです。

「加齢」と「老化」の違いとは？

では、そもそも疲労とは何でしょうか。21年、スウェーデンのヨーテボリ大学の研究者らは、新たに定義した「13の疲労」を提案しています。一口に疲労と言っても、実にさまざまな種類があるわけですが、ここでは大雑把に「肉体的疲労」と「精神的疲労」に分けて話を進めていきたいと思います。

身体を酷使して筋肉が疲労している。このような肉体的疲労は、マッサージをしたり、入浴したりすればリカバリーが可能です。

他方、精神的疲労はどうでしょうか。精神、つまり脳の疲労は、脳が慢性的な炎症を起こしている状態といえます。筋肉の炎症とは違って、入浴やマッサージではリカバリーできません。

では、脳の炎症はどうすれば抑えられるのでしょうか。ここでいったん、「加齢」と「老化」の違いについて考えてみましょう。

加齢は、まさに齢（よわい）を重ねていくという物理的な現象ですから抗うことは不可能です。一方、老化はどうか。私は、老化とはいわば「脳という臓器の疾病」と捉えています。

ハーバード公衆衛生大学院が米国人の50歳以上約1万4000人を対象に行った調査研究によると、自分の老化に対する満足度が高い人は、低い人と比較した場合、あらゆる原因での死亡リスクが最大で43％も下がることが明らかになっています。年を取ることに伴う衰えと上手に付き合っている人ほど健康であり、老けにくいといえるわけです。つまり老化は、物理的な加齢とは違って認知的なものであり、気の持ちよう、すなわち“脳の若さを保つ＝脳という臓器を疾病状態に陥らせない”ことで抗うことが可能なのです。

「自分は若い」と考えている高齢者は疲労感が低下

実際、イェール大学の調査研究では、24年にわたって経過観察を行った結果、ポジティブな老齢観を持っている高齢者は、平均で7.5年も寿命が延びることが分かっています。また、カリフォルニア大学バークレー校が行った調査でも、ポジティブな感情、とりわけ畏敬の念を持つと、炎症性サイトカインのレベルが有意に低下すると報告されています。さらにジョンズホプキンス大学の研究者らによる研究では、「自分は若い」と考えている高齢者ほど疲労感が低下する可能性が示唆され、韓国の研究でも、自分は実年齢より若々しいと考えている高齢者ほど脳年齢が若いとされています。

これらのエビデンスから、ポジティブな感情を持つことが、脳の炎症を抑え、ひいては身体全体の健康をもたらし、老化を防ぐことにつながるといえます。

脳の炎症のメカニズムについてさらに詳しく見てみます。脳の炎症を抑えるには、脳内の免疫を担うグリア細胞を健全に働かせる必要があります。ちなみに、脳内炎症によるグリア細胞の機能不全が、アルツハイマー型認知症にも深く関与していると近年の研究では報告されています。

「新規」ではなく「新奇」体験を

さて、グリア細胞の中でも脳内メンテナンスに大きく寄与しているのはアストロサイト（星状膠細胞〈せいじょうこうさいぼう〉）という細胞なのですが、これを活性化する“スイッチ”の役割を果たす神経伝達物質には、ノルアドレナリンやドーパミンがあります。これらの脳内物質の放出を増やす確実な方法の一つに「情動喚起」が挙げられます。言い換えると、ドキドキとワクワクです。そこで私は、アストロサイトを活性化させ、脳細胞の健全性を保つために「新奇体験」をお勧めしています。

経験したことのないような環境に身を置くことはピンチと感じられるのと同時に、高揚感を伴うことが少なくなく、まさに情動が喚起されます。したがって、「迷ったらとにかく新しいほうを選ぶ」というくらいに、新たなことに挑戦するのが脳の健全性にとって重要であると考えられます。単に新しいという意味の「新規」ではなく、珍しい、特異というニュアンスが含まれる「新奇」な体験に意識的にチャレンジしてみるのです。

例えば、一人で海外旅行をしてみたり、あえて知らない土地に行き道に迷う“冒険”をしてみたり、また、やったことのないスポーツにチャレンジしたり、なじみの薄いアート鑑賞に挑戦したりする……。このように、脳に新鮮な刺激を与え、ドーパミン放出を促す活動を、私は「ドパ活」と呼んでいます。そしてこのドパ活こそが、脳内炎症を防いでくれると考えています。

BOOCS法

そう言われても、そもそも新奇体験に足を踏み出す気力が湧いてこない……。そんな人にお勧めなのが、脳疲労研究の大家として知られる、九州大学の藤野武彦名誉教授が提唱している「BOOCS（ブックス）法」です。これは、脳が疲労し切っている人でも、簡便に取り組める脳疲労の癒やしテクニックです。

BOOCS法には二つの原理と三つの原則があります。まず原理ですが、一つは「禁止を禁止する」。自分で自分を禁止する（制限をかける）ことを極力避けるのです。これによって脳へのストレス軽減を目指します。もう一つの原理は「快」。自分にとって快いと感じられることに取り組み、ポジティブな感情を生み出していくことが目的です。

これらの原理に基づいた三つの原則は以下の通りです。

・健康に良いとされることであっても、イヤならばやらない。

・健康に悪いとされることでも、それが好きでやめられない場合はとりあえずそのまま続ける。

・健康に良く、自分が好きなことをまずは一つでも始めてみる。

脳細胞の「膜」を柔らかく

実に取り組みやすそうなこの三原則を実践することで、少しずつ脳疲労が改善されていき、ポジティブになってドパ活などにも取り組めるようになるはずです。実際、BOOCS法によって、健康診断の数値が良くなったり、ダイエットに成功したりという成果が出たとの結果が報告されています。

その他、食事に関して言うと、脳の炎症を防ぐためには、いずれも抗炎症作用を持つ、リコピンが豊富なトマトや、スルフォラファンが多く含まれるブロッコリー、カテキンが豊富な緑茶などの積極的な摂取を心がけましょう。またサケ、サバ、イワシなどに豊富なオメガ3脂肪酸は、脂でできている脳細胞の「膜」を柔らかくするのに効果を発揮します。膜が柔らかくなると、集中力や積極性を高めることにつながる神経伝達物質のノルアドレナリンなどを、適切に受け取ることができるようになります。

最後に、脳の健康のためにいますぐ実践すべきこととして私が推している、ある生活習慣の改善を紹介したいと思います。それは「スマートフォンなどのプッシュ通知システムを切る」です。

結局のところ、脳にとって何が一番ストレスになるかといえば、自分がやろうとしていたこと、あるいはやりたいことの強制的な遮断です。自分がご飯を食べようと思った矢先に、乳幼児が泣き始めて食事の中断を余儀なくされた。子育て中にそんな経験をした人も多いと思いますが、かわいいわが子であっても相当なストレスに感じたはずです。「強制的遮断」がいかに脳に負担をかけているかが分かるのではないでしょうか。

スマホやパソコンのプッシュ通知システムをオンにしていると、メールやLINEのメッセージが届いた時に自動的に通知され、気になってチェックせざるを得なくなり、強制的に集中を遮断されます。これを繰り返すと脳はかなりの疲労を強いられます。しかも、メールを開けてみたらもう何年も行っていない店からの「5％オフのクーポン」などという全く緊急性のない内容だったりする……。一度遮断された集中力を取り戻すのには23分かかるといわれていますので、生産性の面においてもプッシュ通知システムは大きなロスをもたらしているといえます。

繰り返しになりますが、脳-免疫相関の観点からも、脳の働きを阻害しないことが健康長寿のためには極めて重要です。ただでさえ情報過多な現代、私たちには「5％オフのクーポン」に集中力を奪われ、脳を疲弊させている余裕などないのです。

毛内 拡（もうないひろむ）

お茶の水女子大学助教。1984年生まれ。東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了。博士（理学）。専門は神経科学。日本学術振興会特別研究員、理化学研究所脳科学総合研究センター研究員を経て、2018年より現職。『脳と免疫の謎』などの著書がある。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載