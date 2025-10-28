矢野ななかインタビュー後編

極めたい役はギャルと夜職！？ 女優、そしてグラビア雑誌で活躍する矢野ななかさん（20）が10月16日に待望のファースト写真集『ケレン』（講談社）を発売した。インタビュー後編では写真集の見どころから、グラビアの難しさ。さらに「20歳になったからタバコを吸いたい」と語る、意外な理由まで、ライター・グラビア評論家の徳重龍徳氏が聞いた。

【写真51枚】グレーのニットからのぞく素肌、揺れるブランコで見せた大人のまなざし――20歳の“大陰キャ”女優が放つ透明感

――グラビアを続けていく中で発見した面白さ、逆に難しさはありますか。

矢野：最初は楽しいだけでやっていたんですけど、だんだん「何かを変えていかないといけない」と思うようになりました。二階堂ふみさんがカメラマンを務めた大原優乃さんの『√25』という写真集があるんですが、大原さんの女性としての強さが写る写真で、写真を見て「大原さんに会ってみたい」となったんです。写真1枚でそう思ってもらえる存在に私もなりたいなと思いました。

「タバコを吸えるようになっておきたい」と語る真意は…

でも、そうなるには撮影の時だけではなくって、私生活とか普段の行いみたいなものが写真にめっちゃ出るなっていうのを感じていて。人間性を磨かないと、大原さんのような強さがある写真は撮れないんだろうなと考えてます。

――写真だけでなく映像作品にもそこは通じますよね。その人の人間性がどうやったってカメラを通して見えてしまう。

矢野：だから自分を磨く、自分の五感が研ぎ澄まされることをしようという思いが今は強いです。本を読むのにもカフェではなく公園に行って読んでみようとか、なるべく外を歩く時はイヤホンをするのを止めて外の音や人の声を聞こうとか。それをするとしないでどう変わるかは正直まだ分かんないんですけれど、そうやっていたら何か変わるかなと思って。

――そういうのって積み重ねですよね。明日活きるかはわからないですけど、10年後に活きる可能性はありますし、絶対無駄じゃないと思います。16日には待望のファースト写真集「ケレン」が発売されました。制作にあたり、矢野さん自身は希望を何か伝えましたか。

矢野：カメラマンはカノウリョウマさんにお願いしたいって伝えました。フライデーさんの撮影で初めて撮ってもらった時にすっごい可愛く撮っていただいて、自分でもびっくりしたんですよ。初めての自分に出会えた感じがあって。その後に作品撮りをしてもらったときも可愛いなと思って。ファースト感とおしゃれさを兼ね備えているのはカノウリョウマしかいない！と思ってお願いしました。

仕事を辞めようか…悩みながらの撮影

――どんな作品に仕上がりましたか。

矢野：19歳という10代の最後を詰め込んだ感じです。撮影は愛媛が5月の初旬、沖縄は7月と2か月ぐらい空いてるので実はビジュアルの変化もあります。若干髪色を変えてたりとか、あと通っていたピラティスの効果が沖縄の撮影では出ていたので体つきも違います。背中を見せたカットはお気に入りなんですが、体の変化がわかると思います。あと2ヶ月の間で心境の変化もあったので。

――心境の変化ですか？

矢野：実はその2か月、本当にこのお仕事を辞めようって思うぐらいつらいことがあったんです。 プライベートで親しかった人に「この仕事に向いてない」って言われて、それで病んでしまって。なので沖縄の撮影には「仕事辞めた方がいいのかな？ これからどうすればいいんだろう」とか思いながら沖縄に行ったんです。 だから3キロくらい体重が落ちていて。

ただ「せっかくのファースト写真集の撮影なのに、こんな気持ちじゃダメだ。切り替えよう」と考えて。いざ撮影が始まっちゃえば、カメラマンやスタッフさんがあったかい空気を作ってくれました。なので大人になったというか、吹っ切れた強さみたいなものが表紙の写真には出ているのかなって思います。

――なるほど。その変化は写真に現れているかもしれませんね。お気に入りの写真はありますか。

矢野：歯磨きをしている写真はお気に入りです。人生初めて下乳を出したカットなので「どんな感じに写っているのかな」と思ったんですけど、すごくさわやかな感じで女性受けも良さそうな写真になりました。あとおでこを少し出した感じやツヤ感も好きです。

――写真集ですと、通常のグラビアよりも露出部分でも頑張るケースが多いですが、その辺りはどうでしたか。

矢野：全部脱いだ写真もあります。グラビアに慣れたから、そんなに恥ずかしくはないかな？と思ってたんですけど、やってみると恥ずかしくて。ニップレスは貼っているし大丈夫かなと思っていたんですけど、ヒヤヒヤしながら撮影しました。

「透けるバスト」

――写真集では既存のファンの方以外にも買ってもらわないといけません。改めてご自身のグラビアでの魅力を教えてください。

矢野：よく褒められるのは胸の血管なんです。「透けるバスト」と言ってもらいます。今まで自分がいいと思ってなかった部分なので、びっくりっていうか意外です。 あとはお尻は見どころかなと思います。

――写真集の出来栄えについては自信はありますか。

矢野：私的にはめっちゃいいんじゃないかなって思っています。脱ぐ度合いや構成は、全部編集さん、カメラマンさんにおまかせしたんですけど、そのチョイス、バランスがすごくいいなと思っていて。見てくれたファンの人に満足してもらえる自信はあります。

あと写真集からおしゃれさを感じて欲しいです。ファースト感はあるんですけど、ちゃんとオシャレに作ってくれたのがすごい嬉しくて。 裏表紙も縦の写真じゃなく、横の写真を使って、あえて白い余白が残るようにしてます。写真集だけど、オシャレなものだったらみんなが飾りやすいのかな、持ちやすいのかなと思って、サイズも小さめにしたので、ぜひたくさん部屋に置いてほしいです。

――写真集のタイトルの「ケレン」はどんな意味が込められているんですか。

矢野：ケレン味のあるお芝居とかよく言うじゃないですか。そこから取りました。まず「ケレン」という響きや字面がかわいいというところから入ったんですけど、派手な振る舞いとか華やかとかという意味のほかに、はったりとかごまかしっていう意味もあるみたいで。そういう部分も合っているのかなと思ってつけました。

――それこそケレン味のある役者になりたい？

矢野：はい。お芝居の先生に「ななかは女を感じさせるお芝居ができる。そこは強みだから攻めていった方がいい」と言ってもらえているんです。なので、まずはそこで一番を取れるようになりたいです。

タバコを吸えるようになっておきたい

――以前インスタライブではヤンキーやギャル役はやっていきたいなと話していましたね。

矢野：役者としてキャラが強い役から攻めていこうかなという気持ちはあります。その一環としてタバコを吸う役が絶対にくるんだろうなって思っているので、反対されるかもしれないんですけど、20歳になってタバコを吸えるようになっておきたいなという気持ちもあります（笑）。

ギャル以外だと水商売の人とか。実際にショートドラマで、ヒロインの夜のお店で働く役をやらせてもらったんですが超ムズかしくて。撮影が終わったあと、上がりを見て「うわ、私、こんな風な芝居しかしてなかったんだ」と落ち込みました。だからリベンジしたいっていう思いもありますし、キャバのキャスト役は自分はもうちょっとできるのかなと思ってます。「明日、私は誰かのカノジョ」っていうドラマがあるじゃないですか。あれとか私すごい好きで、あれの齊藤なぎさちゃんの役とか、やりたいなっていう気持ちですね。

――グラビア出身だと寺本莉緒さんが一時期そういう役をよくされていましたが、絶対必要な役ですし、いいですね。矢野さんも外見からギャルっぽくも見られると思うんですが、きょうお話されている感じだと実際はそうではないですよね？

矢野：全然ギャルじゃないですね。 でも私、知らない人の前だとギャルになっちゃうんですよ。ギャルって強いじゃないですか？ だからギャルになって自分を守ろうとして。「イエーイ」「ピースピース、仲良くしよう」みたいな感じになります。

でも実際は全然ギャルじゃなくて大陰キャ。家に帰ると何もしゃべらなくて超暗いですし、もうずっと部屋にこもって携帯いじってます。

――役者として将来的にこの監督の作品に出たいという夢はありますか。

矢野：城定秀夫監督の作品がすごく好きなので出てみたいです。最近『悪い夏』を観たんですけど、城定さんの生感のあって迫力のある映像が好きで、実際に現場であれを感じたら、自分のお芝居ってどうなるんだろうなって気になってます。

あとはホラー映画をやりたいです。 最近ホラーを題材にしたレッスンをやって、叫んだりしたんですけれど、めちゃくちゃ難しくて。ホラーってこんな奥深いんだっていうのを感じたので挑戦してみたいです。

＊＊＊

【記事前編】では、プールの授業を拒むほど水着に抵抗があった矢野さんが、グラビア活動をはじめた理由などについて語ってくれた。

矢野ななか

神奈川県出身の女優。2022年にデビューし、グラビア、さらに女優としてもドラマ「グラぱらっ！」「おとなりコンプレックス」などに出演。2025年には1st写真集「ケレン」も出版している。X:@nana_y1014 Instagram：@y_nana1014

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku



デイリー新潮編集部