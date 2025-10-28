矢野ななかインタビュー前編

「スクール水着も拒否」だった人見知り少女が、いまや雑誌に引っ張りだこに！ 女優、そしてグラビア雑誌で活躍する矢野ななかさん（20）が10月16日に待望のファースト写真集『ケレン』（講談社）を発売した。もともと人見知りで「自分が好きではなかった」という彼女がグラビア挑戦を決めた意外な理由とは？ さらにシングルマザーとして自分を育ててくれた母親への思いまで、ライター・グラビア評論家の徳重龍徳氏が聞いた。

――矢野さんは14日で20歳になりましたが、デビューしてどれくらいになるんですか。

矢野：高校1年生でデビューなので3年ぐらいです。

――きょうも終始笑顔ですし緊張しているようには見えないんですが、もともと人見知りだったそうですね。

矢野：小学校の頃は人前に出るだけで、顔がぶわーっと赤くなって、しゃべるたびに心臓バクバクしちゃってました。暗かったというか、話しかけづらいオーラを出してたんです。生意気なんですけど、周りの子がすごい子供っぽく感じちゃって。つまらないから話しかけないでよと思っていました。

当時、私はテレビっ子で歌番組とかバラエティー番組をよく見ていたんですけど、周りはYouTubeが多くて。音楽も私はジャニーズのアイドルや西野カナさんが好きだったんですけれど、周りはK-POPを聴いていて合わなくて。「みんな流行ってるから好きなんでしょ」と斜に構えてました。

――その状況は中学校で変わるんですか？

矢野：変わんなかったです（笑）。中学校もそのまま。友達もいなかったんですけど、中学2年生になってから、クラスにジャニーズのファンがたくさんいたんですよ。その子たちと友達になって、学校が楽しくなりました。

――矢野さんはどのグループのファンだったんですか。

矢野：私はNEWSが好きでした。歌番組を全部録画して、CDを全部買って、お金と時間を全部つぎ込んでいたんですけど、今の仕事をするようになって自分の人生が楽しくなってきたし、自分磨きもしなきゃと思って、最近グッズを全部売りました。

自分のことが好きじゃなかった

――デビューは高校1年生ということですが、それ以前にも事務所には所属していたそうですね。

矢野：歌手志望で事務所のオーディションを受けて、中学1年生の時に1年間だけ所属しました。ただうちは母子家庭なこともあって、レッスン料を払えなかったんです。なのでレッスンに通わず、ただ所属しているだけ。オーディションもないのでやめました。

その後に芸能スクールのオーディションを受け、特待生で入ることができました。そのスクールのレッスンではお芝居の時間が長かったので、お芝居の方が私には馴染んでいきました。

――当時はお芝居には興味があったんですか。

矢野：全然なかったです。テレビでドラマは見ていましたが、作品をみるというよりNEWSが出ているから見ているという感覚でした。ただ、自分のことが好きじゃなかったので、自分ではない役を演じてセリフを言うことは心地がよくて楽しかったです。

――自分のことが好きじゃなかった？

矢野：自信がもうずっとなくて。中学校とか高校時代は「今、自分が発言していることは間違ってるんじゃないか」「自分の意見って違うんじゃないか」とずっと考えていて、自分の思いを内に閉じ込めていたんです。周りの目も常に気にしていました。でも、お芝居では感情をバーンって出せたり、怒れたり、泣けたりするのが良かったんです。その後にスクールの公開スカウトオーディションで声をかけられて、今の事務所に所属しました。

小学校のスクール水着ですら着たくなく

――芸能活動をすることをお母さん、そして矢野さん自身はどう思っていたんですか。

矢野：お母さんは私について「もう新生児室の時から抜群に可愛かった」って言ってくれていて（笑）。一時はキッズオーディションにも出していたみたいなんです。なのでお母さんは応援してくれていて、私も熱い気持ちがあったわけではないんですが、お母さんが喜ぶし、とりあえずやってみようかなと思ってました。

――その後、俳優として活動しますが、2023年に「週刊ヤングマガジン」でグラビアデビューします。どういった流れだったのでしょうか。

矢野：自分の体型のコンプレックスがずっとあって、死ぬほどダイエットしていた時期もあったんです。それで一時は38キロぐらいになったんですが、リバウンドで10キロくらい太っちゃったんです。もうぷにぷにになっちゃって（苦笑）。

どうにかしないとと考えた時に「そうだ、仕事のためだったらどうにか頑張って痩せられるんじゃないか」と思って。そう考えた時に「グラビアってありかも」とビビっと思ったんです。それで事務所の人に言うだけ言おうと思って「グラビアやりたいです」って伝えました。すると出版社へすぐに顔見せに行かせてもらって、ヤングマガジンさんのカメラテストもすぐに決まりました。

――自分に自信がなかったという矢野さんが、自分を魅せるグラビアの仕事に就くというのは面白いですね。水着になることに抵抗はありませんでしたか。

矢野：それこそ小学校のスクール水着ですら着たくなくて、プールの授業をサボり続けたくらいなので、多少の恥ずかしさはありました。緊張というか、いつも一番近くで見てくれてるマネージャーさんに水着姿を見せるのがめっちゃ恥ずかしくて。でも、もう始まってしまえばそんなことは気にならなかったです。

カメラテストの１か月前から筋トレと食事制限をして、丁寧に体づくりをしてから挑みました。もう自分がやれることはやって臨んだ結果、担当の編集の方から「矢野さんで1回やってみたい」と思ってくれて初グラビアが決まりました。

フォロワーが大幅増、現在は月2でグラビアへ

――ヤンマガでの初グラビアは、くびれがものすごくきれいでしたね。グラビアってものすごく綺麗に撮ってもらえますが、出来上がったもの見て、少しは自信になりましたか？

矢野：めっちゃなりました。しかもヤンマガさんに出たことでSNSのフォロワーが8,000人ぐらい増えて。その次に週刊プレイボーイさんに出てまた増えてと、あっという間にフォロワーが1万人ぐらいになったんです。応援してくれる人が増えるというだけで活力になるんです。なので心が元気になりました。

――当初狙ったダイエット効果はありましたか？

矢野：めっちゃありました。ありがたいことにヤンマガさんに出てから月2回はグラビアの撮影が続いています。なのでこの1年は今の体を維持するよう常に気をつけています。普段から食事に気をつけたり「お菓子は撮影現場で食べればいいや」と食べないようにしてます。

――グラビアの撮影現場ってケータリングとかいろいろありますもんね。

矢野：サンドイッチとかフルーツとか、美味しそうな食べ物がいっぱいあります（笑）。私が焼き芋が好きだとたくさん言っていたら、焼き芋のお菓子を用意していただいたり。

だから、グラビアの現場の帰りは大荷物でやばいです。お菓子も持って帰りますし、フルーツもタッパーに詰めてもらうし。美味しかったお弁当の余りは家族に持って帰るので、大荷物で久々に実家に帰ってきた人みたいになってます（笑）。

お母さんをもっと楽にさせたい

――お母さんは矢野さんがグラビアをすることにはどういう反応だったんでしょうか。

矢野：お母さんはめっちゃ喜んでましたね。最初にヤンマガに掲載された時には深夜2時、3時ぐらいにコンビニに行って、いち早くゲットしてました。ただ次の日にネットで注文していた分も届いて、10冊ぐらい買ってくれました。お母さんは「ななちゃん、いろんな人に配るからサインして」「今日、美容室行くからその時、雑誌渡すね」と張り切ってましたね（笑）。

――いい親孝行になりましたね。矢野さんは母子家庭ですが、お母さんを喜ばせたいという思いは強いですか。

矢野：最近特に親孝行したいなという思いが強くなってます。お母さん的にはグラビアに出たり、ドラマに出演するだけで、自慢の娘だって思ってくれてるかもしれないですけど、私からすると稼いだお金でお母さんをもっと楽にさせたいという気持ちが強いです。

お母さんが自分の欲しいものを買っている姿を見たことがないんです。私は上に姉、下に妹がいるんですが、母は今まで私たちのためにいろんなことを我慢して私たちを育ててくれたと思ってます。

――高校卒業後は芸能の道に進みましたが、お母さんのためにも早く働きたかったというのもあるんでしょうか。

矢野：そうですね。自分の好きな仕事だし、こんなに良いことはないと思って今は働いています。グラビアを始めてからお給料も増えたので、お母さんにご飯をごちそうしよう、家に今月は多くお金を入れようとできるようになったのは嬉しいです。

でも、本当は私が家庭を全てを支え、妹と犬と母を養えるぐらいには持っていきたいです。なんだったら、お母さんにカードを渡せるくらいになりたい。母は今、46歳なんですけど、飛行機に一度も乗ったことないよと言っていて。なので、私が稼いで北海道に旅行に連れていくのが夢です。

【記事後編】では病んでしまった中で臨んだという初写真集の撮影秘話と、今後の野望について語ってくれた。

