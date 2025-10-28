◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５回の３打席目は、１点差に迫る適時二塁打を放った。第２戦から４打席連続安打となった。さらに、フリーマンの適時打で同点のホームを踏んだ。

ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。サイ・・ヤング（ＣＹ）賞３度で、通算２２１勝のレジェンド右腕だ。今季は５勝５敗、防御率５・１９だったが、ポストシーズンでは１６日（同１７日）のア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で先発。６回途中３安打２失点で勝利投手になった。大谷は過去６打数２安打。今年８月に対戦した際には３打数２安打だった。サイ・ヤング賞３度の投手とＭＶＰ３度の打者がワールドシリーズで対戦するのは、０９年のペドロ・マルティネス（フィリーズ）とアレックス・ロドリゲス（ヤンキース）以来２度目となった。

１回表先頭の１打席目は、１ストライクから２球目の７９・２マイル（約１２７・５キロ）のカーブをはじき返し、右翼線へ打球速度１１３・８マイル（約１８３・１キロ）のエンタイトル二塁打で出塁。６試合連続安打マークしたが、先取点にはつながらなかった。

２回にT・ヘルナンデスのソロで先取点を奪ったドジャース。１―０と１点をリードした３回１死走者なしの２打席目に、大谷は１ボール、２ストライクから６球目の内角９５・１マイル（約１５３・０キロ）の直球を振り抜くと、打球速度１０１・５マイル（約１６３・３キロ）、打球角度３２度で右翼のブルージェイズブルペンへ飛び込んでいった。飛距離は３８９フィート（約１１９メートル）だった。２試合ぶりの本塁打は、ポストシーズン１３試合目で７号。ポストシーズン通算本塁打は２年で１０本となり、松井秀喜氏の持つ日本人記録に並んだ。だがその後、４回にカークの逆転３ランなどで４点を奪われて試合をひっくりかえされた。

それでも５回１死一塁の３打席目は、マウンドが左腕のフルーハティにスイッチされたが、フルカウントから左中間へ適時二塁打。３打席連続長打で、試合をまたいで４打席連続安打となる一打で１点差に迫った。さらにフリーマンの右前適時打で本塁に生還し、同点のホームを踏んだ。

フィリーズとの地区シリーズ４試合で１８打数１安打の打率５分６厘と苦しんだ大谷だったが、ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦からは調子を上げ、同シリーズの第４戦では圧巻の１試合３本塁打でシリーズＭＶＰにも輝いた。ワールドシリーズでも第１戦で本塁打を放ち、第２戦でもダメ押し点につながる右前安打。自身の状態については「状態的には少しずつ上がってきているかなと思う」と手応えを口にしていた。

あす２８日（同２９日）に本拠地で行われる第４戦では先発登板が予定されている。試合前にはキャッチボールで調整した。