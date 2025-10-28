【ZOKU-SHINGO COMPLETE BOX】 11月28日発売 価格：9,900円

【拡大画像へ】

小学館は、楳図かずお氏の生誕90周年記念プロジェクト第1弾として、「ZOKU-SHINGO COMPLETE BOX」を11月28日に発売する。価格は9,900円。

2024年10月28日に88歳で逝去した楳図かずお氏。2026年は楳図氏の生誕90周年のメモリアルイヤーとなり、楳図氏が生前に建てた構想を基に、生誕90周年記念プロジェクトが始動する。

楳図かずお９０周年プロジェクト ロゴマーク

第1弾となる本書は、2022年に「楳図かずお大美術展」で発表された、27年ぶりの新作「ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館」と、天才的な筆致で描かれた「わたしは慎吾」の全扉絵を集めた、楳図ファン待望の一冊となる「わたしは慎吾 扉絵全集」を2冊がセットBOXに入った永久保存版。

A4の大きなサイズだからこそ、色味や質感、細かい線など楳図氏のこだわりが見えてくる。徹底的にこだわり抜いたセットとなっている。

「ZOKU-SHINGO 小さなロボット シンゴ美術館」

楳図かずお氏が生前構想していた最後の新作であり、「楳図かずお美術展」で発表された「着彩画」101点に加え、圧倒的な線画で構成された「素描」101点も収録。すべてのページを原画と照らし合わせて、最高精度の質感・色を実現している。

「わたしは慎吾 扉絵全集」

4色原稿や2色原稿もすべて収録されていることに加え、初公開となる「完全未発表原稿」を3枚収録している。こちらもすべてのページを原画と照らし合わせて、細かい線まで完全再現されている。

文庫版「わたしは慎吾」とのサイズ比較

90周年プロジェクトは今後様々な形で展開予定

プロジェクトの一環として、楳図かずお氏が生前刊行を強く望んでいた「B5判雑誌サイズ」での愛蔵版シリーズ「UMEZZ AUTHENTIC COLLECTION」が刊行される。第1弾はSFマンガの金字塔「漂流教室」。連載時の貴重な扉絵も多数収録される。

また第53回アングレーム国際漫画祭にて、楳図かずお回顧展「楳図かずお 恐怖を祓う」が開催される。楳図氏は2018年にアングレーム国際漫画祭で「わたしは慎吾」が遺産賞を受賞したのをきっかけに、27年ぶりに復帰して「ZOKU-SHINGO」を描いた。

そんな運命の地ｄ、原画約170点を展示する。楳図氏の原画展は約30年ぶりで、海外では初となる。

開催期間：2026年1月29日～3月15日

会場：アングレーム市立美術館

(C)KAZUO UMEZZ

(C)楳図かずお／小学館