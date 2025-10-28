育児中に夫に不倫されたら、子どものために許す人もいると思いますが、気持ちは完全に冷め切ってしまいますよね。しかし、どうしても不倫を許せずに離婚を選ぶ人もいるようです。今回は、双子育児中に不倫をした夫を許せなかった妻の話をご紹介いたします。

謝罪されても時すでに遅し

「双子を育てているのですが、ワンオペでやるのは本当にしんどくて大変なんです。実家も遠くて頼れないから夫しか頼める人はいないのに、毎晩のように飲み歩いていて、父親らしいことはなにもしてくれません。

そんな中、夫の不倫が発覚しました。もうこんな人とは一緒にいられないと思い、双子を連れて実家に帰ることに。夫にはなにも言わずに家を出たので、何度も連絡が来ましたね。数日後、実家のほうに連絡をしてきて、母からいい加減話し合うように言われたため、仕方なく電話に出たんです。すると夫は『本当にすみませんでした』『ひどい言葉で傷つけて育児も全部任せきりで……』と電話越しで本気で謝罪をしているのが伝わってきました。子どものことを考えたら離婚しないでおこうかとも考えたけど、やっぱり産後の裏切りは一生根に持ってしまうと思うので、夫には養育費を支払ってもらう約束をして離婚しました」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ただでさえ育児は大変なのに、双子育児なんて想像を絶する大変さですよね。そんな奥さんの大変さを理解せず、好き勝手遊ぶ旦那さんには同情の余地もありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。