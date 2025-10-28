愛犬を亡くし会話なき日々の夫婦　その原因は…生活を立て直すための“断捨離”

“断捨離®”の提唱者・やましたひでこさんのアドバイスのもと、新たな人生に挑む家族の断捨離ドキュメント番組『ウチ、“断捨離”しました！』（BS朝日）。

10月28日（火）放送の同番組では、愛するペットを失って9年が経つ夫婦が依頼者として登場。

心の痛みが消えず夫婦関係にも影が…。やましたさんのアドバイスのもと、夫婦としての生活を立て直す断捨離がスタートする。

今回の依頼者は、千葉県千葉市にある3LDKのマンションに、年下の夫とワンちゃんと一緒に暮らすのぶえさん。

自宅は散らかっているわけではないのだが、リビングにいてもなぜか落ちつかない、自分なりに断捨離をしてもしっくりこないという状況だ。

家全体を見て回ったやましたさんは、自分たち人間よりも犬が中心になっていると指摘。のぶえさんのクローゼットや備蓄品を置いているパントリーには犬の服や食べ物などがあり、リビングの片隅には9年前に亡くなったワンちゃんが使っていたものが飾られている。

やましたさんは、夫婦で楽しく暮らすために大規模な配置換えを提案。リビングやパントリーにある犬関連のものを1つの部屋にまとめ、リビングを完全に人間の部屋にすることを目標にした。

まずは、夫のウォークインクローゼットから断捨離を開始。パントリーのストック品を在庫がわかるように棚に陳列し、使いやすくした。

残るは、のぶえさんのクローゼットとリビングだが、まだまだ犬関連のモノが置かれている。ワンちゃん中心の生活だった部屋を、夫婦が快適に暮らせる空間に変えられるのか？