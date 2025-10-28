

女性がお金持ちになれない理由は、カフェラテとは何の関係もない（写真：mits／PIXTA）

ジェンダーバイアスという言葉を聞くことが多くなりましたが、資産運用や支出といったお金関連にも、そのバイアスが潜んでいることをご存じでしょうか。人気ポッドキャスト「ファイナンシャル・フェミニスト」司会のトリ・ダンラップ氏は、「マネー記事は女性に当たり前に節約を求めるが、身だしなみや身の安全のために、支出が増えざるをえない側面もある」といいます。『何があっても生き抜く わたしのお金の教科書』より一部抜粋・再構成のうえ、「ピンク税」と言われる社会問題について解説します。

マネー記事には「男性用」「女性用」がある

「女性向けのお金のアドバイス」のような、当たり障りのない言葉でググっていたら、非常に興味深いものを何度も目にした。

男性に向けられたお金のアドバイスは、株式市場への投資、昇給の交渉、不動産の購入などを指南していた。こうしたアドバイスでは、お金に関する具体的な指示を与えるのみならず、財産を築き、さらなるお金を生み出すことにフォーカスした指示もしていた。どれも適切なアドバイスだ。

ところが、だ。女性に向けられた「アドバイス」とされるものには、薄いベールで覆われた女性嫌悪（ミソジニー）がちりばめられていたのだ。女性がお金について何かしら教えてもらえるとしたら、日常的なお金の使い方になる。つまり、家計の管理、食料品の買い出し、クーポンの活用法、節約術だ。

お金や財産に関して、女性というジェンダーに特化したアドバイスは常に、支出に関するものだった。女性が財産を築けない理由は、ショッピングモールに通いすぎだし、ハンドバッグやカフェラテ、ネイルに浪費しているからだというのだ。

最近行われた研究で、お金に関する「ハウツー」記事300本を調べたところ、女性向けの記事の90％は、節約の話題が中心だったという。調査対象となった記事の3分の2が、女性に「浪費家」というレッテルを貼っていた。男性へのアドバイスは、「今一番ホットな注目株はこれ」といったもので、女性へのアドバイスは、「5ドル以下で作れるディナーのメニュー5選」だ。

1枚の写真に女性が支払うお金と時間

念のために言うと、女性であろうとなかろうと誰にとっても、必要な出費はある。誰だって、住宅、食料、移動にお金を使わなければならないのだ。そのため、可能なところでこうした経費の削減を考えるのは、悪いことではない。ところが、ほとんどの女性にとっては、言うほど簡単にはできない。

女性がより多くの支出を強要される例としてよくあるのが、完璧な外見にしなければいけないというプレッシャーだ。女性は最低限、アクセサリーくらいするものだと期待されている。

私が執筆した本の表紙を飾る写真にふさわしい状態にするために、私が使ったあらゆるモノ、あらゆる追加経費についてお話ししよう。最低限必要なもの（服、アクセサリー、靴）だけで数百ドル。加えて、サポートブラ（胸の大きな女性はご存じのとおり、少なくとも50ドルはする）も必要だった。

撮影当日にするヘアとメイクにプラスして、その数日前にはヘアカットとカラー、フェイシャル、眉毛のお手入れにサロンへ行く必要もあった。こうした準備にどれだけ時間がかかるかは言うまでもない。ヘアカットとカラーだけでも、4時間は費やした。

これらはすべて自分で選択しているものだ、との反論もあるだろうが、自分で選んだようにはまったく感じられなかった。ほとんどの女性は、「きちんとした」外見でないと、金銭面・キャリア面で悪影響が及ぶことを知っている。私の場合、メディア出演や講演の機会を失うかもしれない。

苦労して稼いだお金と時間を、「プロ」らしく見られるのに必要な最低限のものに費やす。するとそれをとがめられ、「無駄遣いだ」と言われる。でももし、そうしたアドバイスに耳を傾けてメイクをしないと、今度は敬意を示してもらえなくなるだろう。とんでもないダブルスタンダードだ。

社会に根付いている「ピンク税」

女性が身だしなみに使う支出への批判は、さらに腹立たしい。なぜなら私たち女性は、本質的に同じ商品とサービスに対し、男性よりも多額を支払わされているからだ。この差別的な習慣は「ピンク税」とあだ名されている。





ニューヨーク市消費者問題局の委託により行われていた研究によると、女性向けに売られている商品は、男性向けに売られているものより平均で7％、値段が高いという。

合計すると、同じ商品に対して女性は男性より年間平均で1300ドルも多く払っていることになる。カミソリなど一部の商品については、女性が男性より20％も高い金額を払う可能性もある。

だからこそ、支出の削減を強調するのはあまりにも不公平なのだ。出世に不可欠な身だしなみを整える。夜間に安全に帰宅するためにタクシーを利用する。

高いけれど治安の良い地域に住む。こうした経費は、カフェラテなんかよりずっと大きな経済負担だ。女性がお金持ちになれない理由は、カフェラテとは何の関係もない。

（トリ・ダンラップ ： ファイナンシャルアドバイザー・インフルエンサー）

（安藤 真由美 ： エグゼクティブコーチ・コンサルタント・投資家）

（松丸 さとみ ： 翻訳者・ライター）